Apple представила новые доказательства против OpenAI в связи с предполагаемой кражей ее секретов

Компания Apple представила суду новые доказательства по делу против OpenAI. Юристы установили, что бывший сотрудник не просто похитил уникальные коммерческие тайны, но и пытался замести следы с помощью коллеги, когда узнал о расследовании.

OpenAI заметает следы

Новые подробности громкого противостояния двух технологических гигантов появились после того, как адвокаты бывшего инженера Apple Чэна Лиу передали его старый рабочий ноутбук для проведения расследования, пишет TechCrunch.

Теперь разработчик iPhone обвиняет своего бывшего инженера в использовании конфиденциальной схемы микросхем во время его работы над проектами OpenAI. Также Лиу использовал инструмент, название которого полностью совпадает с внутренним инженерным приложением Apple.

Apple утверждает, что руководство OpenAI прекрасно знало о доступе нового сотрудника к конфиденциальным данным конкурента. Более того, в июне этого года Лиу привлек своего коллегу из OpenAI Ю-Тина Пенга для уничтожения улик, когда понял, что бывший работодатель начал внутреннее расследование.

В деле теперь фигурирует старый ноутбук:

"Этот компьютер содержит крайне ограниченную информацию, которую ответчики предоставили после недельных задержек, и он ярко доказывает использование наших коммерческих тайн и систематическое уничтожение доказательств",

– прокомментировал юридический представитель компании Apple в судебном иске.

Баг в системе безопасности или дружеская помощь

Ранее представители OpenAI пытались оправдать Чэна Лиу. Они утверждали, что инженер заходил в файлы бывшего работодателя уже после своего увольнения лишь для того, чтобы помочь коллегам, которые просили об этом.

Компания Apple теперь пытается возложить вину на так называемый остаточный доступ, но умалчивает о том, что это распространенная проблема, возникающая из-за их собственного неумения должным образом управлять доступом после увольнения сотрудников,

– заявил представитель компании OpenAI в официальном сообщении.

Однако у Apple есть своя версия событий. Они утверждают, что Лиу получил длительный доступ к секретным данным вовсе не случайно, а из-за использования редкой ошибки аутентификации в системе, которую ранее никто не обнаруживал. Кроме того, в предварительных судебных материалах представители Apple обнародовали текстовые сообщения инженера. В них Лиу отправлял смайлики, которые плачут от смеха, обсуждая свой беспрепятственный доступ к конфиденциальным файлам бывшего работодателя.

Масштабная угроза и блокировка разработок

Сегодня компания Apple стремится получить предварительный судебный запрет. Это решение должно заблокировать любую работу OpenAI над аппаратным обеспечением, которое разработчики создают на основе технологий создателей iPhone, пока длится судебное разбирательство. Также юристы требуют ускорить процесс сбора доказательств, поскольку подозревают в сговоре других людей.

Такие опасения выглядят вполне логичными, ведь в первом иске Apple указала, что более 400 бывших сотрудников компании теперь работают в OpenAI. Это создает серьезную угрозу утечки интеллектуальной собственности для производителя потребительской электроники.

Несмотря на все попытки OpenAI оправдать действия своего нового инженера, судебное разбирательство только набирает обороты, обещая новые разоблачения в ближайшее время.