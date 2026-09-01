OpenAI замітає сліди

Нові подробиці гучного протистояння двох технологічних гігантів з'явилися після того, як адвокати колишнього інженера Apple Чен Ліу передали його старий робочий лептоп для проведення розслідування, пише TechCrunch.

Тепер розробник iPhone звинувачує свого колишнього інженера у використанні конфіденційної схеми мікросхем під час його роботи над проєктами OpenAI. Також Ліу використовував інструмент, назва якого повністю збігається з внутрішнім інженерним додатком Apple.

Apple стверджує, що керівництво OpenAI чудово знало про доступ нового співробітника до конфіденційних даних конкурента. Ба більше, у червні цього року Ліу залучив свого колегу з OpenAI Ю-Тін Пенга для знищення доказів, коли зрозумів, що колишній роботодавець почав внутрішнє розслідування.

У справі тепер фігурує старий ноутбук:

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Цей комп'ютер демонструє вкрай обмежену інформацію, яку відповідачі надали після тижневих затримок, і він яскраво доводить використання наших комерційних таємниць та систематичне знищення доказів,

– прокоментував юридичний представник компанії Apple у судовому позові.

Баг в системі безпеки чи дружня допомога

Раніше представники OpenAI намагалися виправдати Чен Ліу. Вони стверджували, що інженер заходив у файли колишнього роботодавця вже після свого звільнення лише для того, щоб допомогти колегам, які просили про це.

Компанія Apple тепер намагається перекласти провину на так званий залишковий доступ, але вони замовчують, що це поширена проблема, яка виникає через їхнє власне невміння належним чином керувати доступом після звільнення працівників,

– заявив представник компанії OpenAI в офіційній публікації.

Проте в Apple мають власну версію подій. Вони стверджують, що Ліу отримав тривалий доступ до секретних даних зовсім не випадково, а через використання рідкісної помилки автентифікації в системі, яку раніше ніхто не виявляв. Крім того, у попередніх судових матеріалах представники Apple оприлюднили текстові повідомлення інженера. У них Ліу відправляв смайлики, які плачуть від сміху, обговорюючи свій безперешкодний доступ до конфіденційних файлів колишнього роботодавця.

Масштабна загроза та блокування розробок

Сьогодні компанія Apple прагне отримати попередню судову заборону. Це рішення має заблокувати будь-яку роботу OpenAI над апаратним забезпеченням, яке розробники створюють на основі технологій творців iPhone, поки триває судовий розгляд. Також юристи вимагають прискорити процес збору доказів, оскільки підозрюють у змові інших людей.

Такі побоювання виглядають цілком логічними, адже в першому позові Apple зазначила, що понад 400 колишніх співробітників компанії тепер працюють в OpenAI. Це створює серйозну загрозу витоку інтелектуальної власності для виробника споживчої електроніки.

Попри всі спроби OpenAI виправдати дії свого нового інженера, судовий розгляд лише набирає обертів, обіцяючи нові викриття найближчим часом.