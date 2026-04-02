Apple больше не принимает платежи из России: ни один сервис теперь невозможно оплатить

Компания Apple объявила о полном прекращении обработки любых платежей на территории России. Решение, вступившее в силу в начале апреля, кардинально меняет правила игры для миллионов владельцев iPhone и Mac, которые даже во время войны все еще имели доступ к стабильной работе экосистемы и регулярным обновлениям сервисов.

Что изменилось в работе сервисов Apple для россиян?

1 апреля некоторые СМИ сообщили о том, что в России перестало работать пополнение счета Apple ID. Они приводили скриншоты от российских источников, на которых можно было увидеть соответствующие сервисные оповещения о временной недоступности платежей. Теперь из отдельного заявления самой Apple стало известно, почему так происходит, пишет 9to5mac.

Как стало известно, с 1 апреля 2026 года российские пользователи потеряли возможность оплачивать любые товары и услуги в App Store, а также в медиасервисах компании. Это ограничение касается практически всего цифрового контента: от игр в Apple Arcade до подписок на iCloud+ и Apple Music.

Сами виноваты

Официальным основанием для такого шага стало указание российского правительства. Министерство цифрового развития обязало мобильных операторов, входящих в так называемую "большую четверку", прекратить пополнение баланса Apple ID через счета мобильных телефонов. Этот метод стал критически важным для многих после того, как ранее были заблокированы российские банковские карты.

Тем не менее Apple не ограничилась лишь выполнением правительственного распоряжения и пошла значительно дальше, полностью прекратив обработку любых платежей. Одной из причин такой жесткой реакции специалисты называют стремление корпорации избежать дополнительных рисков, связанных с нарушением международных санкций.

Ранее Apple уже получала штрафы за случайное несоблюдение санкционных ограничений в отношении России, поэтому сейчас компания действует максимально осторожно, чтобы перестраховаться. Также существует версия, что действия российских властей направлены прежде всего на блокировку VPN-сервисов, которые позволяют гражданам обходить государственную цензуру в интернете.

Несмотря на блокировку новых транзакций, определенные лазейки для пользователей остаются:

Если на балансе учетной записи пользователя уже есть средства, он может использовать их для покупок или продления подписок до момента полного исчерпания суммы.

Кроме того, компания разрешила активировать ранее приобретенные подарочные коды App Store, которые еще не были использованы.

Что касается программ и контента, которые уже были куплены или загружены ранее, они останутся доступными в библиотеке пользователя.

Техногигант также оставил возможность обновлять уже установленные приложения, если это технически возможно.

С какими сервисами попрощаются россияне?

Перечень сервисов, которые оказались под угрозой, является достаточно широким.

Кроме популярных стриминговых платформ, ограничения коснутся даже таких мелочей, как приобретение рингтонов в iTunes Store или подписок на Apple Podcasts.

Пакетная подписка Apple One, которая объединяет несколько услуг по более выгодной цене, также перестанет работать, как только закончится оплаченный период или средства на внутреннем счете.

Не смогут россияне покупать и Apple Fitness+, Apple Music, iCloud+.

Что касается iCloud+, то компания заверила, что окончание подписки не приведет к мгновенной потере доступа к личным файлам и фотографиям. Даже после прекращения действия подписки из-за невозможности списания средств, данные пользователей останутся доступными для просмотра. Россияне смогут и в дальнейшем управлять своим хранилищем, а также загружать медиафайлы с iCloud на свои устройства, чтобы не потерять их. Однако добавление новых данных в облако станет невозможным, если лимит места будет исчерпан.