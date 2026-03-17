Две модели iPhone официально стали устаревшими: какие смартфоны остались без поддержки
- Apple официально перевела iPhone 4 и iPhone 5 в перечень устаревших устройств, прекратив их техническую поддержку.
- После семи лет от последней продажи устройства переходят в категорию "устаревший", что означает полное прекращение официального ремонта и поставки запчастей.
Компания Apple официально перевела iPhone 4 и iPhone 5 в перечень устаревших устройств во всем мире. Это означает полное прекращение технической поддержки, ремонта и поставки запчастей для этих моделей, даже если они до сих пор работают.
Apple обновила глобальный список устаревших продуктов, добавив туда все модификации iPhone 4 и iPhone 5. Информацию заметили журналисты MacRumors.
Смотрите также Apple неожиданно представила наушники AirPods Max 2
Что означает статус "устаревший"?
В компании существует двухступенчатая система "старения" техники. Примерно через пять лет после завершения продаж устройство получает статус "винтажное". В этот период сервис еще возможен, но лишь при наличии необходимых деталей. Apple не обязуется поставлять их непрерывно, поэтому ремонт постепенно становится сложнее.
После семи лет с момента последней продажи продукт переходит в категорию "устаревший". На этом этапе компания полностью прекращает официальную поддержку – сервисные центры больше не ремонтируют такие устройства и не получают запчасти.
Как пишет 9to5mac, з iPhone 5 ситуация была предсказуемой: модель уже находилась в списке винтажных и теперь перешла в окончательную категорию. Иначе сложилась история с iPhone 4. Ранее версия iPhone 4 GSM (8GB) уже считалась устаревшей, тогда как iPhone 4 (8GB) оставался винтажным. Теперь Apple убрала его из этого списка и объединила под общей пометкой iPhone 4 GSM (8GB) среди полностью устаревших устройств.
Фактически это означает конец официального жизненного цикла обеих моделей. Даже если смартфон исправен, пользователи больше не могут рассчитывать на помощь производителя. В некоторых случаях сторонние мастерские еще могут выполнять ремонт, но доступность деталей со временем будет только уменьшаться.