Будущая технология Apple позволит управлять iPhone и другими умными устройствами силой мысли

Apple готовит технологию, которая позволит управлять iPhone, iPad, Vision Pro и другими устройствами силой мысли. Компания разрабатывает интерфейс мозг-компьютер в партнерстве с Synchron, ориентируясь прежде всего на пользователей с ограниченными возможностями, в частности тех, кто страдает БАС.

Как это будет

Компания Synchron является прямым конкурентом Neuralink Илона Маска. Она создала устройство под названием Stentrode – миниатюрный имплантат, похожий на стент, который устанавливают в кровеносный сосуд возле моторной коры головного мозга. С помощью встроенных электродов Stentrode считывает нейронные сигналы, что впоследствии интерпретируются для управления интерфейсом того или иного устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Основной целью Apple является предоставить новые возможности людям с ограниченной подвижностью, в частности тем, кто страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Такие пользователи смогут переключаться между иконками, управлять программами, давать устройствам команды и даже использовать гарнитуры виртуальной реальности, не двигая ни одной мышцей.

Один из первых испытателей технологии – Марк Джексон из Питтсбурга, который живет с диагнозом БАС. Ему удалось управлять своим iPhone и гарнитурой Vision Pro только благодаря сигналам мозга. В одной из демонстраций Джексон виртуально "переместился" в швейцарские Альпы. Его опыт подтверждает потенциал технологии, несмотря на ее ограничения на начальном этапе: пока она не поддерживает имитацию перемещения курсора, поэтому навигация значительно медленнее, чем традиционное управление.

Apple уже интегрирует поддержку таких интерфейсов в свои операционные системы. Ожидается, что осенью этого года в iOS 19 и visionOS 3 появится новый протокол для функции Switch Control, что позволит управлять устройствами без физических движений. Apple также работает над созданием универсального программного стандарта, который откроет разработчикам доступ к таким технологиям.

Хотя технология Synchron еще на раннем этапе и имеет свои ограничения, направление, которое выбрала Apple, является значительным шагом вперед в развитии интерфейсов мозг-компьютер. Ожидается, что с развитием этой сферы возрастет и качество жизни людей с тяжелыми заболеваниями, которые до сих пор были практически оторваны от современных цифровых технологий.