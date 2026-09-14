Apple разрабатывает игровые контроллеры для iPhone
Компания Apple планирует расширить свое присутствие на рынке мобильных развлечений, выпустив собственные игровые контроллеры для iPhone. Источники сообщают, что разработка устройств продолжается уже почти год, а их выпуск состоится под брендом Beats.
Скрытый код в системе и первые подробности
Слухи об этом появились после того, как специалисты обнаружили упоминания о двух новых геймпадах в коде обновления программного обеспечения macOS 26.7. Новые аксессуары получили кодовые обозначения T6502 и T1057. Они будут иметь все стандартные элементы управления, в том числе крестовину, аналоговые джойстики, триггеры, бамперы, а также кнопки меню. Разработкой двух новых контроллеров непосредственно занимается команда дочернего бренда Beats, пишет PCMag.
Почему был выбран именно бренд Beats
Техногигант приобрел Beats в 2014 году за 3 миллиарда долларов. Ранее этот бренд ассоциировался преимущественно с наушниками и колонками, но в последнее время под ним выпускают чехлы для смартфонов и кабели. Руководство решило использовать именно эту марку для геймпадов, чтобы сделать их более доступными для широкого круга покупателей и не использовать дорогие материалы.
Apple рассматривает этот рынок как растущий и стремится занять на нем свое место,
– прокомментировал журналист Bloomberg Марк Гурман.
Чтобы охватить широкую аудиторию, устройство должно быть относительно доступным, что означает отказ от более дорогих материалов, считает Гурман.
Технические особенности и новые возможности
Разработчики якобы оснастили модель T1057 дополнительными датчиками, в частности акселерометром и гироскопом для точного отслеживания движений в игре. Обе версии получат разную тактильную обратную связь.
Пока что компания продает в своем магазине только сторонние контроллеры от брендов SteelSeries и Backbone, однако выход собственного аксессуара изменит расстановку сил на рынке.
Несмотря на отсутствие точной даты презентации, эксперты ожидают выхода устройств в ближайшее время.