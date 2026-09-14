Таємний код у системі та перші деталі

Чутки про це з'явилися після того, як фахівці знайшли згадки про два нові геймпади в коді оновлення програмного забезпечення macOS 26.7. Нові аксесуари отримали кодові позначення T6502 та T1057. Вони матимуть усі стандартні елементи керування, серед яких хрестовина, аналогові стіки, тригери, бампери, а також кнопки меню. Двома новими контролерами безпосередньо опікується команда дочірньої марки Beats, пише PCMag.

Чому обрали саме бренд Beats

Техногігант придбав Beats у 2014 році за 3 мільярди доларів. Раніше цей бренд асоціювався переважно з навушниками та колонками, але останнім часом під ним випускають чохли для смартфонів і кабелі. Керівництво вирішило використати саме цю марку для геймпадів, щоб зробити їх більш доступними для широкого кола покупців та не використовувати дорогі матеріали.

Apple розглядає цей ринок як той, що зростає, і прагне зайняти на ньому своє місце,

– прокоментував журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Щоб охопити широку аудиторію, пристрій має бути відносно доступним, що означає відмову від дорожчих матеріалів, вважає Гурман.

Технічні особливості та нові можливості

Розробники нібито оснастили модель T1057 додатковими датчиками, зокрема акселерометром та гіроскопом для точного відстеження рухів у грі. Обидві версії отримають різну тактильну віддачу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Поки що компанія продає у своєму магазині лише сторонні контролери від брендів SteelSeries та Backbone, проте вихід власного аксесуара змінить розстановку сил на ринку.

Попри відсутність точної дати презентації, фахівці очікують на реліз пристроїв незабаром.