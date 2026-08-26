"Монстры" для ИИ: Apple представила революционные процессоры M6 и M5 Ultra в новых Mac

Apple представила революционные процессоры M6 и M5 Ultra, которые кардинально меняют подход к локальной обработке данных искусственного интеллекта. Именно эти сверхмощные чипы легли в основу неожиданно обновленной линейки настольных компьютеров Mac mini и Mac Studio.

Apple обновила линейку настольных компьютеров, сделав основную ставку на революционные изменения в архитектуре своих процессоров. Новые Mac mini и Mac Studio получили чипы M6 и M5 Ultra, которые кардинально меняют подход к вычислительной мощности и локальной обработке данных искусственного интеллекта.

Чип M6: исторический переход на 2-нанометровый технологический процесс

Главной инновацией базового чипа M6 стало использование передового 2-нанометрового технологического процесса – это первый процессор Apple такого уровня. Благодаря уменьшению размера транзисторов инженерам удалось разместить 12-ядерный центральный процессор совершенно новой конфигурации: два суперядра, четыре производительных и шесть энергоэффективных ядер.

Но главное преимущество M6 заключается в работе с нейронными сетями. Процессор получил двойную 16-ядерную систему Neural Engine, которая обеспечивает в четыре раза более высокую производительность искусственного интеллекта по сравнению с поколением M1. Это делает его идеальным решением для фоновых ИИ-агентов.

M5 Ultra: беспрецедентная мощность благодаря UltraFusion

Для самых требовательных профессиональных задач разработали настоящего "монстра" – процессор M5 Ultra. Используя фирменную технологию UltraFusion, Apple объединила два чипа M5 Max в единую систему из четырех кристаллов. Результат впечатляет: пропускная способность между ними достигает невероятных 4,4 терабайта в секунду.

В максимальной конфигурации этот чип предлагает 36 ядер центрального процессора и 80 ядер графического ускорителя, оставляя большинство конкурентов на рынке настольных решений далеко позади.

Почему новые процессоры лучше на практике?

Ключевая особенность новых чипов – способность запускать большие языковые модели (LLM) непосредственно на устройстве, гарантируя полную конфиденциальность и независимость от облачных сервисов.

Это следующий большой скачок в производительности и вычислениях для искусственного интеллекта,

– подчеркнул вице-президент Apple по вопросам инженерии кремниевых систем Шри Сантханам.

Раскрыть потенциал процессоров помогает колоссальный объем объединенной памяти. Если Mac mini с M6 поддерживает до 32 ГБ, то Mac Studio с M5 Ultra можно оснастить рекордными 512 ГБ с пропускной способностью 1,2 ТБ/с. По словам главного директора Apple по аппаратному обеспечению Джона Сруджи, именно это делает Mac Studio лучшим компьютером для локального ИИ.

Цены на компьютеры с новыми чипами

Стоимость устройств напрямую зависит от выбранного процессора. Базовый Mac mini с чипом M6 (16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ накопитель) стоит 899 долларов. Более мощная модификация с процессором M5 Pro обойдется как минимум в 1699 долларов.

Mac Studio с чипом M5 Max будет стоить от 2499 долларов. За топовую конфигурацию с бескомпромиссным процессором M5 Ultra придется отдать от 5499 долларов. Официальный старт продаж запланирован на 22 сентября.

Вектор развития Apple

Этот релиз, состоявшийся накануне осенней презентации (где ожидается iPhone 18), четко демонстрирует стратегию компании. Apple делает ставку на собственные процессоры как на главный инструмент для обеспечения максимальной автономности искусственного интеллекта, программную поддержку которого обеспечит новая macOS 27 Golden Gate со встроенным ИИ-ассистентом Siri.