Нынешнее мероприятие Apple WWDC 2026 наконец-то даст нам то, чего все так долго ждали

Apple официально подтвердила даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков. В этом году мероприятие обещает стать переломным моментом для программных платформ компании, поскольку в официальных анонсах появились прямые намеки на технологии, которые ранее лишь обсуждались в слухах и утечках.

Какие продукты Apple раскроет на WWDC 2026?

Корпорация Apple объявила, что Worldwide Developers Conference 2026 года начнется 8 июня и продлится до 12 июня, то есть с понедельника по пятницу. Как и в прошлом году, основная часть мероприятия пройдет в онлайн-формате, что позволит разработчикам со всего мира присоединиться к сессиям абсолютно бесплатно. Однако компания сохранила и офлайн-компонент: 8 июня в кампусе Apple Park в Купертино, штат Калифорния, состоится специальное мероприятие для избранных разработчиков и студентов, пишет Gizmochina.

Участники смогут вживую наблюдать за главной презентацией, встретиться с сотрудниками Apple и посетить территорию штаб-квартиры. Заявки на участие в розыгрыше мест принимаются до 30 марта, а результаты станут известны уже 2 апреля.

Центральным событием станет большая презентация, запланированная на первый день конференции. Главной темой мероприятия Apple открыто называет достижения в области искусственного интеллекта. Ожидается, что компания наконец представит радикально обновленную версию Siri, которая получит глубокое понимание контекста и способность анализировать то, что происходит на экране устройства, пишет MacRumors.

Новый виртуальный помощник сможет выполнять сложные действия внутри приложений и между ними, а также получит функцию чат-бота, способную конкурировать с известными решениями вроде ChatGPT или Gemini. Некоторые отчеты указывают на то, что для реализации этих возможностей Apple может использовать языковые модели Gemini от Google.

Ждите новые операционные системы

На конференции представят целый ряд операционных систем следующего поколения: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 и visionOS 27, отмечает 9to5mac.

Несмотря на большое внимание к искусственному интеллекту, многие аналитики прогнозируют, что этот год станет годом стабильности, похожим на времена выхода Snow Leopard. Это означает, что вместо кардинальных визуальных изменений разработчики сосредоточатся на исправлении ошибок, оптимизации и повышении общей надежности систем.

В iOS 27 ожидается дальнейшее развитие дизайна Liquid Glass, внедренного ранее, а также специальные оптимизации для будущих устройств с гибкими экранами.

Традиционно первые бета-версии систем станут доступными для разработчиков сразу после завершения презентации, а публичное тестирование начнется в июле.

Будет интересно, но без устройств

Для разработчиков подготовили более 100 технических сессий и лабораторий, где они смогут освоить новые инструменты и интегрировать свежие функции в свои программные продукты. Отдельное внимание уделят победителям конкурса Swift Student Challenge, для которых предусмотрена многодневная программа в Купертино.

Хотя на июнь не прогнозируют анонсов нового оборудования, стоит вспомнить, что только в течение марта Apple уже выпустила девять новых продуктов: