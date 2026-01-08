Древнейшее отравляющее оружие: археологи нашли стрелы возрастом 60 тысяч лет

Исследование пещеры в Южной Африке выявило древнейшие в мире доказательства использования ядовитого оружия. Ученые нашли наконечники стрел возрастом 60 тысяч лет, на которых сохранились следы растительных токсинов.

Это открытие существенно меняет представление о развитии человеческих технологий, поскольку оно отодвигает дату появления подобных методов охоты более чем на 50 тысячелетий назад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Как древние люди использовали химические свойства растений?

Ученые провели химический анализ десяти каменных наконечников, которые были найдены в скальном хранилище Умхлатузана еще несколько десятилетий назад. Пять из этих артефактов до сих пор содержали микроскопические остатки отравляющих веществ замедленного действия.

Исследователи идентифицировали токсины буфандрин и эпибуфанизин, которые, вероятнее всего, были получены из растения Boophone disticha, известного как "ядовитая луковица". Хотя пока нет прямых доказательств того, что она росла именно в этой местности 60 тысяч лет назад, сегодня этот вид встречается менее чем в 12,5 километрах от места раскопок.

Использование яда позволяло охотникам эпохи палеолита значительно экономить силы во время охоты, поскольку раненая добыча быстро ослабевала.



Еще 60000 лет назад люди знали, как эффективнее охотиться используя яд / Фото Marlize Lombard

По словам профессора Свена Исаксона из Стокгольмского университета, это свидетельствует о глубоком понимании тогдашними людьми фармакологических свойств растений и их умение сознательно эксплуатировать биохимию для изготовления орудий.

Подробнее с работой можно ознакомиться на сайте Science Advances.

Такая охота требовала сложного мышления, ведь охотники должны были понимать причинно-следственные связи и планировать свои действия заранее, поскольку яд действовал не мгновенно.

До этого открытия древнейшим неопровержимым доказательством применения яда считались остатки на кости млекопитающего из пещеры Крюгер, которым около 7000 лет.

Существовали также предположения относительно инструментов возрастом 24 000 лет, как говорится в PNAS, однако они оставались дискуссионными.

Что мы знаем о людях, которые использовали стрелы?

Артефакты из Умхлатузаны принадлежат к культуре Ховисонс Порт, которая существовала 65 – 60 тысяч лет назад. Важно, что тогдашние люди использовали простой однокомпонентный яд, тогда как сложные рецепты из нескольких ингредиентов появились значительно позже.

Сейчас команда планирует изучить более поздние слои отложений в хранилище, чтобы понять, было ли использование ядовитых стрел непрерывной традицией, или эта технология со временем забывалась.