Разговор космических масштабов: экипаж миссии Artemis 2 позвонил астронавтам на МКС

На пути домой после исторического облета Луны экипаж корабля Orion совершил сеанс связи, которого ранее никогда не случалось в истории космоса. Астронавты преодолели огромное расстояние, чтобы услышать голоса коллег, находящихся на околоземной орбите, и поделиться впечатлениями от увиденного.

Как Orion говорил с МКС?

Астронавты миссии Artemis 2, которые все еще находятся под впечатлением от успешного облета Луны, во вторник вписали свои имена в историю еще раз. Находясь за сотни тысяч километров от дома, они позвонили своим коллегам на Международную космическую станцию. Это событие стало первой в истории радиосвязью между кораблем, летающим к Луне, и орбитальной станцией, ведь во время легендарных программ Apollo человечество не имело других пилотируемых объектов за пределами планеты, с которыми можно было бы поговорить в космосе, пишет ScienceAlert.

Особенно эмоциональным этот момент стал для Кристины Кох и Джессики Меир. Первая летит домой на корабле Orion, тогда как вторая сейчас находится на МКС. Несмотря на колоссальное расстояние в 370 000 километров, астронавтки устроили настоящее космическое воссоединение. В свое время, в 2019 году, именно они сформировали первый в истории исключительно женский дуэт для выхода в открытый космос. Кристина Кох назвала эту встречу в радиоэфире удивительной, а Меир добавила, что счастлива снова находиться в космосе одновременно с подругой, даже если их разделяет такая большая дистанция.

Сеанс связи был организован Центром управления полетами в Хьюстоне. Кроме эмоциональных поздравлений, экипажи обсуждали увиденное во время полета. Кох рассказала жителям станции о своих ощущениях от созерцания Земли с лунной орбиты. Она отметила, что ее поразила не только красота нашей планеты, но и безграничная чернота вокруг нее. По словам астронавтки, такой взгляд со стороны подчеркивает особенность и уязвимость Земли, а также то, насколько все люди похожи между собой.

Командир Artemis 2 Рид Вайзмен признался коллегам, что они с нетерпением ждали эту возможность связи.



Этот снимок прислали астронавты Artemis 2 на Землю / Фото NASA

Ко второй половине вторника экипаж Orion успел передать на Землю более 50 гигабайт данных, включавших многочисленные фотографии и результаты наблюдений, сообщает Phys.org. Этот полет уже стал рекордным для человечества по расстоянию удаления от планеты.

Одним из самых ярких кадров стал снимок захода Земли за лунный горизонт, который напоминает знаменитое фото "Восход Земли" миссии Apollo 8 1968 года. Ведущий ученый NASA Келси Янг отметила, что эти изображения имеют большую научную ценность, и работа с ними только начинается.



Земля заходит за Луну / Фото NASA

Во время отчета экипаж рассказал о чем-то очень интересном: они заметили на поверхности Луны вспышки света, длившиеся миллисекунды. Эти микроскопические взрывы стали следствием падения космического мусора или микрометеоритов именно в то время, когда астронавты наблюдали полное солнечное затмение с борта корабля (с Земли его не было видно). Хотя ученые еще не подтвердили, был ли это целый метеорный поток, или единичные попадания, в научном центре эти наблюдения вызвали настоящий восторг.

Возвращение Orion на Землю ожидается в пятницу; капсула должна приводниться в Тихом океане вблизи побережья Сан-Диего. Спасательное судно USS John P. Murtha уже вышло из порта, чтобы встретить первых за более чем 50 лет лунных исследователей. Этот полет готовит почву для миссии Artemis 3 в следующем году и Artemis 4 в 2028 году, во время которой двое астронавтов должны высадиться вблизи южного полюса Луны.