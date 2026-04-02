Все узнали пароль корабля Orion, летящего к Луне: астронавт ввел его перед камерой

Историческое событие, которого человечество ждало более 50 лет, началось с неожиданного технического конфуза. Пока астронавты готовились к путешествию вокруг Луны, внимательные зрители стрима NASA на YouTube заметили кое-что необычное. Примерно за 19 минут до старта командир миссии Рид Уайзмен достал бортовой планшет и прямо перед камерой ввел комбинацию цифр для разблокировки.

Какой пароль от Artemis 2?

Проблема заключалась в том, что прямо над рабочим местом Уайзмена была установлена камера, которая транслировала изображение в сверхвысоком качестве. В результате весь мир увидел, как разблокируется техника на борту современного космического корабля Orion, пишет 24 Канал.

Теперь мы знаем, что бортовой планшет имеет пароль "9393". Пользователи социальных сетей сразу начали шутить, что командный модуль теперь имеет открытый исходный код, поскольку пароль стал достоянием общественности.

Использование планшетов в космосе уже давно стало нормой. На Международной космической станции эти устройства помогают следить за состоянием здоровья, операционными процессами и питанием. В свободное время астронавты используют их для чтения, прослушивания музыки или просмотра фильмов. Однако этот случай напомнил о важности кибербезопасности даже во время полетов в глубокий космос.

К счастью, никакой опасности это для миссии не представляет, ведь планшет с известным всем паролем не подключен к земному интернету и не может быть взломан дистанционно.

Успешный старт к Луне

Несмотря на инцидент с паролем, сам запуск из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел успешно. Ракета SLS без проблем оторвалась от стартовой площадки. На борту находятся американцы Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен.

Команда полетит в космическое пространство дальше, чем любой другой человек в истории. Ожидается, что до 6 апреля экипаж удалится от Земли на расстояние около 402 336 километров, побив рекорд миссии "Аполлон-13", установленный в 1970 году.

Путешествие длиной в 1 000 000 километров продлится 10 дней. Стоимость всей программы оценивается в 44 миллиарда долларов, где разработка ракеты SLS стоила 23,8 миллиарда долларов, а космического корабля Orion – 20,4 миллиарда долларов.

Уже через четыре минуты после старта аппарат пересек границу космоса. Рид Вайзмен сообщил, что они видят невероятный восход Луны и направляются непосредственно к ней. Хотя на самом деле это не совсем так, поскольку первые сутки корабль проведет на орбите Земли и только потом отправится к спутнику.

