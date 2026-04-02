Миссия Artemis 2 отчитывается о новой проблеме на борту: насколько все серьезно

Экипаж исторической миссии Artemis II, направляющейся к Луне, столкнулся с непредсказуемыми трудностями. Несмотря на успешный старт, астронавты вынуждены решать бытовые и технические проблемы, которые обычно раздражают нас на Земле, но в открытом космосе приобретают совсем другое значение.

Какие неисправности переживает Orion?

Миссия Artemis 2 официально началась с успешного запуска из Космического центра Кеннеди, что в штате Флорида. Космический корабль оторвался от земли примерно в 1:30 по времени в Киеве, 2 апреля, дав старт амбициозному путешествию вокруг нашего естественного спутника. Сейчас состояние экипажа стабильное, а все ключевые системы работают в пределах нормы. Однако первые этапы полета принесли несколько неожиданных вызовов, которые специалисты называют трудностями адаптации, пишет IFLScience.

Одной из первых проблем, о которой сообщили астронавты, стала неисправность высокотехнологичной космической уборной. Это устройство является критически важным для жизнеобеспечения в условиях микрогравитации, поскольку использует специальный вентилятор для создания потока воздуха, отводящего мочу при отсутствии обычной силы тяжести.

Представитель NASA Гэри Джордан во время трансляции отметил, что вентилятор системы заклинило. Это заставило наземные команды оперативно разрабатывать план действий и передавать на борт инструкции, как разобрать механизм, чтобы очистить зону вокруг вентилятора и вернуть устройство в строй. На случай неудачи у экипажа был предусмотрен резервный вариант – использование специальных гигиенических пакетов.

Хотя ситуация была неприятной, она не угрожала отменой миссии, и проблему удалось быстро устранить при поддержке специалистов с Земли.

Microsoft наносит новый удар

Однако следующая помеха возникла там, где ее меньше всего ожидали – в цифровой инфраструктуре корабля. Даже находясь за десятки тысяч километров от Земли и проходя через радиационные пояса Ван Аллена, астронавты не смогли избежать ошибок в программах Microsoft.

Во время прямой связи с бортом Orion было зафиксировано, как экипаж обсуждает с наземным контролем ИТ-проблемы. Специалисты высказали предположение, что сбои в работе портативного компьютерного устройства (PCD) могут быть вызваны программным обеспечением под названием Optimus.

Ситуация приобрела курьезный окрас, когда один из астронавтов пожаловался на странное поведение почтового клиента. По его словам, в системе одновременно отображались два запущенных приложения Microsoft Outlook, но при этом ни одно из них не работало.

Для устранения этой проблемы наземные службы NASA получили разрешение на удаленное подключение к устройству PCD1 через сеть, чтобы провести диагностику и исправить ошибку напрямую.

Космический Windows

Многих может удивить тот факт, что в таком сложном космическом аппарате используются обычные потребительские операционные системы. Однако инструктор NASA Роберт Фрост объяснил, что ноутбуки на базе Windows выбирают из соображений практичности и привычки.

Он отметил, что астронавты используют это ПО по тем же причинам, что и большинство людей на планете – оно им знакомо. По оценкам Фроста, около 80 процентов астронавтов никогда не работали с системами UNIX или Linux, поэтому заставлять их изучать новую операционную систему перед чрезвычайно сложной миссией было бы нецелесообразно, пишет Forbes.

В случае возникновения критических ошибок в Outlook, разработчики Microsoft обычно советуют попробовать запуск в безопасном режиме. Это позволяет загрузить программу без сторонних надстроек, которые часто становятся причиной конфликтов.

Хотя экипаж Artemis II столкнулся с бытовыми и цифровыми неудобствами, миссия продолжается, напоминая нам, что даже в глубоком космосе человечество не застраховано от земных технических неурядиц.