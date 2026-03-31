Человечество снова летит к Луне: где и когда смотреть прямую трансляцию от NASA

После десятилетий ожидания человечество наконец-то снова готово отправить экипаж к лунной орбите. Миссия Artemis II станет решающим шагом в новой эре освоения космоса, объединяя технологии будущего и опыт прошлых поколений во время беспрецедентного десятидневного полета.

Когда и как состоится Артемида-2?

Подготовка к старту ракеты вышла на финальную прямую. Официальный отсчет времени на космодроме имени Кеннеди во Флориде начался в воскресенье в 16:44 по местному времени. Специалисты уже заняли свои места в центре управления полетами, готовя системы ракеты SLS и космического корабля Orion к историческому моменту. Запуск запланирован на среду, 1 апреля, в 18:24 по времени Восточного побережья США (01:24 по киевскому времени, то есть уже 2 апреля, в четверг). В случае возникновения непредвиденных обстоятельств NASA имеет дополнительные окна для старта, которые продлятся до 6 апреля, пишет Space.

Метеорологи прогнозируют 80-процентную вероятность благоприятной погоды для запуска, отмечает NASA.

Главными факторами риска остаются возможная облачность и сильные порывы ветра в районе стартовой площадки 39B.

Кроме того, есть опасения относительно возможной магнитной бури, поскольку 30 марта на Солнце произошла крупная вспышка класса X1.4, которая, по данным SolarHam, закончилась корональным выбросом массы в сторону Земли. Однако NASA успокаивает: выброс не представляет угрозы для миссии Artemis и, вероятно, пройдет Землю еще до старта ракеты.

Процесс заправки ракеты более 2 650 000 литров сверххолодного топлива начнется за несколько часов до вылета и продлится около пяти часов. Чтобы защитить конструкцию от разрушительной силы звуковых волн во время зажигания двигателей, специальная система выпустит на стартовую платформу гигантские объемы воды.

Экипаж миссии состоит из четырех опытных профессионалов: командира Рида Вайзмена, пилота Виктора Гловера, специалистки миссии Кристины Кук от NASA и канадского астронавта Джереми Гансена. Это путешествие станет знаковым для истории, ведь впервые за пределы низкой околоземной орбиты отправятся женщина, афроамериканец и представитель другого государства, кроме США.



Экипаж Artemis II / Фото NASA

Сейчас команда находится в карантине, соблюдая строгий график сна и питания, чтобы обеспечить максимальную готовность к изнурительной миссии.

Программа полета рассчитана на 10 дней:

В течение первых суток после выхода в космос экипаж будет оставаться на орбите Земли, проверяя системы жизнеобеспечения, которые регулируют качество воздуха и температуру внутри модуля.

На второй день двигатели Orion выполнят маневр для перехода на траекторию к Луне.

Кульминация наступит 6 апреля, когда корабль приблизится к лунной поверхности на расстояние около 9 656 километров. Ожидается, что во время этого маневра астронавты могут отдалиться от нашей планеты на рекордное расстояние, превзойдя показатель легендарной миссии Apollo 13, который составлял более 400 171 километр.

Завершится текущая миссия 10 апреля приводнением капсулы в Тихом океане вблизи побережья Сан-Диего.

Траектория полета: смотрите видео

Смотрите в прямом эфире

Для тех, кто желает наблюдать за этим событием в реальном времени, NASA организует масштабную трансляцию. Эфир на официальном YouTube-канале агентства и платформе NASA+ начнется 1 апреля в 19:50 по киевскому времени. Вы можете уже сейчас подписаться на оповещение о начале трансляции, чтобы не пропустить.

Здесь будет трансляция миссии Artemis 2: подпишитесь на видео

Зрители смогут видеть не только кадры с космодрома, но и прямые включения изнутри капсулы Orion в течение всего путешествия. Кроме того, NASA будет отслеживать и сообщать точное местонахождение корабля, его скорость и расстояние до Земли и Луны.

Что дальше?

Artemis II является лишь началом амбициозной программы. Успех этого испытательного полета откроет путь к миссии Artemis III, которая планируется на 2027 год. Ранее именно эта миссия имела целью высадку людей на поверхность спутника, однако теперь планы изменились и высадка состоится только во время Artemis IV.

Конечной целью NASA является создание постоянной лунной базы у южного полюса, где обнаружены запасы льда смогут поддерживать длительное пребывание исследователей и стать плацдармом для будущих полетов к Марсу.