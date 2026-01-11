Ученые открыли уникальный сверхпрочный астероид благодаря самой мощной цифровой камере мира

Астрономы с помощью новой обсерватории имени Веры Рубин зафиксировали астероид 2025 MN45, который вращается быстрее любого другого объекта подобного размера. Несмотря на диаметр в 710 метров, он делает полный оборот вокруг своей оси менее чем за две минуты.

Это открытие меняет представление о структуре малых небесных тел, поскольку обычно такие крупные объекты значительно хрупче, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Чем особенный найденный объект и как его обнаружили?

Во время предыдущих наблюдений в апреле и мае 2025 года ученые проанализировали данные, собранные за семь ночей. Используя камеру LSST, которая является крупнейшим цифровым устройством в мире, команда под руководством Сары Гринстрит обнаружила целую группу быстро вращающихся небесных тел,, как отмечается в работе опубликованной в The Astrophysical Journal.

Среди тысяч найденных объектов 19 было идентифицировано как супер- и ультрабыстрые астероиды, длина которых превышает 90 метров.

Наиболее впечатляющим стал 2025 MN45: при ширине 710 метров он завершает оборот всего за 1,88 минуты. Это делает его абсолютным рекордсменом среди астероидов, чей диаметр превышает пол километра.

Почему это важно для науки?

Большинство астероидов – это просто кучи щебня, которые держатся вместе благодаря слабой гравитации. Для объектов в главном поясе существует предел скорости вращения в 2,2 часа; если они крутятся быстрее, то просто разлетаются на куски.

Однако 2025 MN45 игнорирует это правило. По словам Сары Гринстрит, такая скорость свидетельствует о чрезвычайной внутренней прочности: астероид должен быть цельной скалой, а не нагромождением обломков. Это может означать, что он является фрагментом гораздо более крупного тела, который откололся в результате мощного столкновения в прошлом.

Особенностью исследования является то, что почти все новые быстрые астероиды расположены в главном поясе между Марсом и Юпитером, а не вблизи Земли. Ранее находить такие объекты на большом расстоянии было крайне трудно из-за их слабого света.

Теперь же возможности обсерватории позволяют делать снимки неба каждые 40 секунд, что превращает ее в настоящую машину для открытий.

Другие интересные находки ученых

Кроме главного рекордсмена, ученые выделили еще несколько тел, например 2025 MJ71 с периодом вращения 1,9 минуты и 2025 MK41, что делает оборот за 3,8 минуты.

Регина Рамейка из Министерства энергетики США отметила, что такие результаты стали возможными только благодаря уникальной способности обсерватории предоставлять высокоточные данные в режиме реального времени.

В будущем, когда начнется основное десятилетнее исследование пространства и времени (LSST), астрономы ожидают найти еще больше подобных объектов, что поможет лучше понять эволюцию Солнечной системы.