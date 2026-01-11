Вчені відкрили унікальний надміцний астероїд завдяки найпотужнішій цифровій камері світу

Астрономи за допомогою нової обсерваторії імені Віри Рубін зафіксували астероїд 2025 MN45, який обертається швидше за будь-який інший об’єкт подібного розміру. Попри діаметр у 710 метрів, він робить повний оберт навколо своєї осі менш ніж за дві хвилини.

Це відкриття змінює уявлення про структуру малих небесних тіл, оскільки зазвичай такі великі об'єкти є значно крихкішими, розповідає 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Чим особливий знайдений об'єкт та як його виявили?

Під час попередніх спостережень у квітні та травні 2025 року науковці проаналізували дані, зібрані за сім ночей. Використовуючи камеру LSST, яка є найбільшим цифровим пристроєм у світі, команда під керівництвом Сари Грінстріт виявила цілу групу небесних тіл, що швидко обертаються, як зазначається в роботі опублікованій в The Astrophysical Journal.

Серед тисяч знайдених об'єктів 19 було ідентифіковано як супер- та ультрашвидкі астероїди, довжина яких перевищує 90 метрів.

Найбільш вражаючим став 2025 MN45: при ширині 710 метрів він завершує оберт всього за 1,88 хвилини. Це робить його абсолютним рекордсменом серед астероїдів, чий діаметр перевищує пів кілометра.

Чому це важливо для науки?

Більшість астероїдів – це просто купи щебеню, які тримаються разом завдяки слабкій гравітації. Для об'єктів у головному поясі існує межа швидкості обертання у 2,2 години; якщо вони крутяться швидше, то просто розлітаються на шматки.

Однак 2025 MN45 ігнорує це правило. За словами Сари Грінстріт, така швидкість свідчить про надзвичайну внутрішню міцність: астероїд має бути цілісною скелею, а не нагромадженням уламків. Це може означати, що він є фрагментом набагато більшого тіла, який відколовся внаслідок потужного зіткнення у минулому.

Особливістю дослідження є те, що майже всі нові швидкі астероїди розташовані у головному поясі між Марсом і Юпітером, а не поблизу Землі. Раніше знаходити такі об'єкти на великій відстані було вкрай важко через їхнє слабке світло.

Тепер же можливості обсерваторії дозволяють робити знімки неба кожні 40 секунд, що перетворює її на справжню машину для відкриттів.

Інші цікаві знахідки вчених

Окрім головного рекордсмена, вчені виділили ще кілька тіл, як-от 2025 MJ71 з періодом обертання 1,9 хвилини та 2025 MK41, що робить оберт за 3,8 хвилини.

Регіна Рамейка з Міністерства енергетики США зазначила, що такі результати стали можливими лише завдяки унікальній здатності обсерваторії надавати високоточні дані в режимі реального часу.

У майбутньому, коли розпочнеться основне десятирічне дослідження простору та часу (LSST), астрономи очікують знайти ще більше подібних об'єктів, що допоможе краще зрозуміти еволюцію Сонячної системи.