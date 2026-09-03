Гигантский десятиугольник на Сатурне: астрономы обнаружили новую загадку планеты

Астрономы-любители совместно с учеными обнаружили на южном полюсе Сатурна гигантскую атмосферную волну в форме правильного десятиугольника. В то время как на северном полюсе газового гиганта уже более 40 лет бушует знаменитый шестиугольник, его южный двойник удивил исследователей новой уникальной формой.

Как зафиксировали уникальное явление

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые рассказали подробности об удивительном открытии. Когда в 2023 году южное полушарие Сатурна начало больше поворачиваться к Солнцу, любители астрономии направили свои телескопы на область южного полюса, которая оставалась скрытой от наблюдений на протяжении целого десятилетия. На широтах от 58 до 63 градусов южной широты они заметили удивительную структуру с десятью равными сторонами.

Телескоп "Хаббл" подтвердил эти наблюдения и сделал более четкие снимки. Космический аппарат обнаружил вертикальное расслоение в облаках Сатурна, образующих десятиугольник, а также установил, что некоторые вершины фигуры острые, а другие – довольно закругленные.

Сатурн по-прежнему способен удивлять нас – учитывая время года, южное полушарие планеты выходит из более чем десятилетней зимней тьмы. Почему-то что-то явно изменилось в течение этой долгой зимы, когда мы не наблюдали за планетой, подарив нам эту потрясающую новую структуру вокруг Южного полюса,

– говорит Лег Флетчер, профессор Лестерского университета.



10-сторонняя атмосферная волна вокруг южного полюса Сатурна / NASA, ESA, STScI, Агустин Санчес-Лавега/Майкл Вонг/Алисса Паган

Термические секреты и безумная скорость ветров

Чтобы лучше понять природу структуры, в августе 2025 года Лег Флетчер использовал инфракрасный прибор VISIR на Очень большом телескопе (VLT). Инфракрасные снимки помогли определить температуру гиганта и измерить скорость ветров в различных слоях атмосферы.

Оказалось, что реактивная струя, огибающая десятиугольник, разгоняется до 400 километров в час, что значительно превышает силу самых сильных земных ураганов. При этом скорость ветра уменьшается с высотой.



Атмосферная волна вокруг южного полюса Сатурна / Фото NASA, ESA, А. Санчес-Лавега

Сам десятиугольник как целостная система перемещается чрезвычайно медленно – лишь со скоростью около 9 километров в час относительно вращения планеты. Исследователи предполагают, что эта структура представляет собой волну, возникшую из-за динамической нестабильности струи в верхнем погодном слое.

Что действительно впечатляет в этой работе, так это участие астрономов-любителей с их домашними телескопами, которые делятся своими снимками в сети и ищут новые открытия в облаках Сатурна. Именно их данные впервые дали понять, что происходит что-то интересное,

– добавил Лег Флетчер.

Загадки газовых гигантов, которые еще предстоит разгадать

Ось Сатурна наклонена всего на 3,3 градуса больше, чем ось Земли, поэтому астрономы никогда не получают полностью идеального обзора полюсов планеты. Без космического аппарата на орбите Сатурна, такого как "Кассини", ученые не могут изучить все детали высотных вихрей.

Профессор Агустин Санчес-Лавега из Университета Страны Басков отметил, что это исследование ставит новые фундаментальные вопросы. До сих пор неизвестно, почему Сатурн остается единственной планетой, где формируются подобные многоугольные волны, и связано ли это с пятиугольными и восьмиугольными системами циклонов на Юпитере. Ученые будут продолжать наблюдения в ближайшие годы, чтобы построить более точные модели атмосферы и разгадать эту тайну.