Як зафіксували унікальне явище

У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, науковці розповіли деталі про дивовижне відкриття. Коли південна півкуля Сатурна почала більше повертатися до Сонця у 2023 році, любителі астрономії спрямували свої телескопи на регіон південного полюса, який залишався прихованим від спостережень упродовж цілого десятиліття. На широтах від 58 до 63 градусів південної широти вони помітили дивовижну структуру з десятьма рівними сторонами.

Телескоп Hubble підтвердив ці спостереження й зробив чіткіші кадри. Космічний апарат виявив вертикальне розшарування в хмарах Сатурна, які формують десятикутник, а також з'ясував, що деякі вершини фігури є гострими, а інші – досить закругленими.

Сатурн все ще має здатність дивувати нас – зважаючи на пору року, південна півкуля планети виходить із понад десятилітньої зимової темряви. Щось явно змінилося під час цієї тривалої зими, коли ми не спостерігали, подарувавши нам цю приголомшливу нову структуру навколо Південного полюса,

– каже Лег Флетчер, професор Лестерського університету.



10-стороння атмосферна хвиля навколо південного полюса Сатурна / NASA, ESA, STScI, Агустін Санчес-Лавега/Майкл Вонг/Алісса Паган

Термічні секрети та шалена швидкість вітрів

Щоб краще зрозуміти природу структури, у серпні 2025 року Лег Флетчер використав інфрачервоний інструмент VISIR на Дуже великому телескопі (VLT). Інфрачервоні знімки допомогли визначити температуру гіганта та виміряти швидкість вітрів у різних шарах атмосфери.

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Виявилося, що реактивний струмінь, який огинає десятикутник, розганяється до 400 кілометрів на годину, що значно перевищує потужність найсильніших земних ураганів. Водночас швидкість вітру зменшується з висотою.



Атмосферна хвиля навколо південного полюса Сатурна / Фото NASA, ESA, А. Санчес-Лавега

Сам десятикутник як цілісна система переміщується надзвичайно повільно – лише зі швидкістю близько 9 кілометрів на годину відносно обертання планети. Дослідники припускають, що ця структура є хвилею, яка виникла через динамічну нестабільність струменя у верхньому погодному шарі.

Що справді захоплює в цій роботі, так це залучення астрономів-аматорів з їхніми домашніми телескопами, які діляться своїми знімками в мережі та шукають нові відкриття в хмарах Сатурна. Саме їхні дані вперше натякнули, що відбувається щось цікаве,

– додав Лег Флетчер.

Загадки газових гігантів, які ще належить розгадати

Вісь Сатурна нахилена лише на 3,3 градуса більше, ніж вісь Землі, тому астрономи ніколи не отримують повністю ідеального огляду полюсів планети. Без космічного апарата на орбіті Сатурна, такого як Cassini, науковці не можуть вивчити всі деталі висотних вихорів.

Професор Агустін Санчес-Лавега з Університету Країни Басків зазначив, що це дослідження ставить нові фундаментальні запитання. Досі невідомо, чому Сатурн залишається єдиною планетою, де формуються подібні багатокутні хвилі, і чи пов'язано це з п'ятикутними та восьмикутними системами циклонів на Юпітері. Науковці продовжуватимуть спостереження наступними роками, аби побудувати точніші моделі атмосфери та розгадати цю таємницю.