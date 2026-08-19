ASUS предлагает три месяца Google AI в подарок в комплекте со своими ноутбуками

ASUS объединяет усилия с Google, чтобы предоставить пользователям своих ноутбуков новые возможности. Отныне покупатели определенных моделей могут бесплатно пользоваться премиальными инструментами искусственного интеллекта и получить огромный объем облачного хранилища для своих файлов.

Масштабная экосистема Google AI в вашем ноутбуке

Новая инициатива направлена на то, чтобы вывести использование нейросетей за пределы возможностей одного устройства. Пользователи получают доступ к полноценной облачной инфраструктуре для работы и творчества, рассказали 24 Каналу представители ASUS. Сотрудничество охватывает владельцев устройств серий ROG, Zenbook, Vivobook и других популярных линеек.

Эта акция позволяет использовать искусственный интеллект в качестве полноценного помощника с первого дня после покупки. Предложение включает два уровня доступа в зависимости от модели устройства. Тарифный план Google AI Pro предлагает самые продвинутые возможности и рекордные 5 терабайт в облачном хранилище. Это решение рассчитано на профессионалов, работающих с большими объемами данных и сложными задачами. Для тех, кто ищет оптимальный баланс, предусмотрен план Google AI Plus, который предоставляет 400 гигабайт облачного пространства и улучшенные модели генерации контента.

Какие инструменты станут доступны

Программа открывает доступ к самым современным разработкам Google в сфере искусственного интеллекта. Пользователи смогут работать с приложением Google Gemini, использовать Deep Research для глубокого анализа данных и инструмент Google Flow. Также доступны функции Gemini Omni, модели Nano Banana 2 и Lyria 3.

Для разработчиков и креативных специалистов предусмотрены еще более мощные инструменты. В рамках плана Google AI Pro открывается доступ к Google Antigravity, Jules и платформе AI Studio. Эти сервисы позволяют не только генерировать тексты или изображения, но и создавать сложные аналитические отчеты, видеоконцепции и даже музыку на основе собственных идей.

Какие устройства участвуют в программе

Акция распространяется на широкий перечень моделей, выпущенных в 2025 и 2026 годах, а также на будущие новинки 2027 года. В список совместимых устройств вошли ноутбуки следующих серий:

Игровые линейки ROG и TUF Gaming;

Профессиональные рабочие станции ProArt;

Элегантные Zenbook;

универсальные Vivobook.

Программа официально стартовала 10 августа 2026 года и продлится ровно один год – до 9 августа 2027 года. Чтобы воспользоваться предложением, владельцам совместимых ноутбуков необходимо активировать его через фирменное приложение MyASUS.

Полный перечень моделей, участвующих в акции, компания опубликовала на официальном сайте. Несмотря на то, что доступность определенных функций может отличаться в зависимости от региона, основные преимущества в виде дополнительного места в облаке и умных помощников Gemini остаются главной ценностью предложения.