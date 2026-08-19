Масштабна екосистема Google AI у вашому ноутбуці

Нова ініціатива спрямована на те, щоб вивести використання нейромереж за межі потужностей одного пристрою. Користувачі отримують доступ до повноцінної хмарної інфраструктури для роботи та творчості, розповіли 24 Каналу представники ASUS. Співпраця охоплює власників пристроїв серій ROG, Zenbook, Vivobook та інших популярних лінійок.

Ця акція дозволяє використовувати штучний інтелект як повноцінного асистента з першого дня після купівлі. Пропозиція включає два рівні доступу залежно від моделі пристрою. Тарифний план Google AI Pro пропонує найбільш просунуті можливості та рекордні 5 терабайтів у хмарному сховищі. Це рішення розраховане на професіоналів, які працюють із великими обсягами даних та складними завданнями. Для тих, хто шукає оптимальний баланс, передбачили план Google AI Plus, який надає 400 гігабайтів хмарного простору та покращені моделі генерації контенту.

Які інструменти стануть доступними

Програма відкриває шлях до найсучасніших розробок Google у сфері штучного інтелекту. Користувачі зможуть працювати із застосунком Google Gemini, використовувати Deep Research для глибокого аналізу даних та інструмент Google Flow. Також доступні функції Gemini Omni, моделі Nano Banana 2 та Lyria 3.

Для розробників та креативних фахівців передбачили ще потужніші інструменти. У межах плану Google AI Pro відкривається доступ до Google Antigravity, Jules та платформи AI Studio. Ці сервіси дозволяють не лише генерувати тексти чи зображення, а й створювати складні аналітичні звіти, відеоконцепції та навіть музику на основі власних ідей.

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Які пристрої беруть участь у програмі

Акція поширюється на широкий перелік моделей, випущених у 2025, 2026 роках, а також на майбутні новинки 2027 року. До списку сумісних пристроїв увійшли ноутбуки наступних серій:

Геймерські лінійки ROG та TUF Gaming;

Професійні станції ProArt;

Елегантні Zenbook;

Універсальні Vivobook.

Програма офіційно стартувала 10 серпня 2026 року і триватиме рівно один рік – до 9 серпня 2027 року. Щоб скористатися пропозицією, власникам сумісних ноутбуків необхідно активувати її через фірмовий застосунок MyASUS.

Повний перелік моделей, які підтримують акцію, компанія оприлюднила на офіційному сайті. Попри те, що доступність певних функцій може відрізнятися залежно від регіону, основні переваги у вигляді додаткового місця в хмарі та розумних помічників Gemini залишаються головною цінністю пропозиції.