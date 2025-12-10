Австралия ввела полный запрет соцсетей для подростков до 16 лет

Австралия первой в мире ввела общенациональный запрет на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 16 лет. Новые правила обязывают крупные платформы удалить аккаунты подростков и не допускать их к регистрации, иначе компаниям грозят многомиллионные штрафы.

З 10 декабря в Австралии начали действовать новые требования для соцсетей, которые запрещают доступ пользователям младше 16 лет. Закон охватывает десять крупнейших платформ: Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch и TikTok. Они обязаны удалить действующие аккаунты австралийских подростков и заблокировать возможность создания новых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как работает запрет и кого он касается?

Все компании из списка, за исключением X, уже заявили, что будут выполнять требования закона. Нарушение правил может стоить платформам до 50 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно примерно 32 миллионам долларов.

Часть пользователей до 16 лет уже прошла проверку возраста с использованием технологий распознавания лица и специальных онлайн-сервисов. В то же время правительство Австралии признает, что на старте система может работать с перебоями и не гарантирует полного соблюдения правил сразу после запуска.

Как пишет ВВС, новый закон вызвал резкую реакцию со стороны крупных технологических компаний и организаций, выступающих в защиту свободы слова. Несмотря на это, социологические опросы свидетельствуют о широкой поддержке ограничений среди австралийцев, особенно среди родителей и защитников прав детей.

В то же время некоторые семьи ищут способы обойти запрет: родители учат детей пользоваться VPN и другими инструментами, которые позволяют скрыть реальный возраст или местонахождение.

Законопроект о запрете соцсетей для детей до 16 лет Сенат Австралии принял в ноябре 2024 года. Премьер-министр Энтони Албанезе объяснял инициативу потенциальным вредом социальных платформ для несовершеннолетних, в частности для их физического и ментального здоровья. В результате Австралия ввела одно из самых строгих регулирований использования соцсетей в мире.

Как ЕС собирается читать чаты своих граждан в соцсетях?

Проект Chat Control впервые предложили в мае 2022 года. Он предусматривает, что все онлайн-мессенджеры (WhatsApp, Signal, Telegram и другие) будут обязаны автоматически сканировать личные сообщения пользователей в поисках CSAM – материалов сексуального насилия над детьми. Это означает, что все, что пользователь загружает или отправляет (текстовые сообщения, изображения, видео, даже ссылки), сначала будет анализироваться в поисковых автоматизированных алгоритмах – еще до шифрования через end-to-end.

Официальная цель – сократить распространение детской порнографии в сети. Предлагаемую систему иногда называют "модерацией загрузок" – сервис должен запрашивать у пользователя разрешение на сканирование материалов, а те, кто откажется, не смогут пересылать изображения или ссылки. Но даже несмотря на благие намерения, критики единодушны в том, что любая технология, позволяющая массово сканировать зашифрованные сообщения, автоматически открывает лазейки для злоумышленников.