Австралія запровадила повну заборону соцмереж для підлітків до 16 років

Австралія першою у світі ввела загальнонаціональну заборону на користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років. Нові правила зобов’язують великі платформи видалити акаунти підлітків і не допускати їх до реєстрації, інакше компаніям загрожують багатомільйонні штрафи.

З 10 грудня в Австралії почали діяти нові вимоги для соцмереж, які забороняють доступ користувачам молодшим за 16 років. Закон охоплює десять найбільших платформ: Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch і TikTok. Вони зобов’язані видалити чинні акаунти австралійських підлітків та заблокувати можливість створення нових. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Як працює заборона і кого вона стосується?

Усі компанії зі списку, за винятком X, уже заявили, що виконуватимуть вимоги закону. Порушення правил може коштувати платформам до 50 мільйонів австралійських доларів, що еквівалентно приблизно 32 мільйонам доларів.

Частина користувачів до 16 років уже пройшла перевірку віку з використанням технологій розпізнавання обличчя та спеціальних онлайн-сервісів. Водночас уряд Австралії визнає, що на старті система може працювати з перебоями та не гарантує повного дотримання правил одразу після запуску.

Як пише ВВС, новий закон викликав різку реакцію з боку великих технологічних компаній і організацій, які виступають на захист свободи слова. Попри це, соціологічні опитування свідчать про широку підтримку обмежень серед австралійців, особливо серед батьків і захисників прав дітей.

Водночас деякі родини шукають способи обійти заборону: батьки навчають дітей користуватися VPN та іншими інструментами, які дозволяють приховати реальний вік або місцеперебування.

Законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 16 років Сенат Австралії ухвалив у листопаді 2024 року. Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе пояснював ініціативу потенційною шкодою соціальних платформ для неповнолітніх, зокрема для їхнього фізичного та ментального здоров’я. У результаті Австралія запровадила одне з найсуворіших регулювань використання соцмереж у світі.

Як ЄС збирається читати чати своїх громадян у соцмережах?

Проєкт Chat Control вперше запропонували у травні 2022 року. Він передбачає, що всі онлайн-месенджери (WhatsApp, Signal, Telegram та інші) будуть зобов'язані автоматично сканувати приватні повідомлення користувачів у пошуках CSAM – матеріалів сексуального насильства над дітьми. Це означає, що все, що користувач завантажує чи надсилає (текстові повідомлення, зображення, відео, навіть посилання), спершу аналізуватиметься в пошукових автоматизованих алгоритмах – ще до шифрування через end-to-end.

Офіційна мета – скоротити поширення дитячої порнографії в мережі. Пропоновану систему іноді називають "модерацією завантажень" – сервіс має запитувати у користувача дозвіл на сканування матеріалів, а ті, хто відмовиться, не зможуть пересилати зображення чи посилання. Але навіть попри благі наміри, критики одностайні в тому, що будь-яка технологія, що дозволяє масово сканувати зашифровані повідомлення, автоматично відкриває лазівки для зловмисників.