Баланс между ценой и эффективностью: самые выгодные резервные источники света во время отключений

Отключения электроэнергии заставляют искать надежные альтернативы обычным лампам. В таких условиях источники света, сочетающие высокую яркость с доступной стоимостью, становятся настоящим спасением для домохозяйств. Рассматриваем варианты, которые обеспечивают комфорт без лишних затрат.

Какие источники света наиболее выгодны?

Лампы со встроенным аккумулятором отличаются оптимальным соотношением цены и световой отдачи, достигая до 100 люменов на ватт. Они стоят от 200 – 500 гривен и более, обеспечивают несколько часов работы на одном заряде и легко интегрируются в стандартные патроны E27. Они автоматически переходят на автономное питание при отключении сети, что делает их удобными для кухонь или гостиных, пишет 24 Канал.

Туристические LED-фонари с рассеивателем на 360 градусов, например Nitecore LR40 или Wuben F5, дают до 2400 люменов за цену 500 – 1000 гривен и автономность более 10 часов. Эти устройства подвешиваются за крючок или магнит, освещая целую комнату площадью до 30 квадратных метров, и часто служат павербанком для гаджетов. Защита по стандарту IP68 позволяет использовать их зимой без риска повреждений.



LED-ленты с USB-питанием предлагают едва ли не самый бюджетный вариант в пределах 100 – 150 гривен за метр, с яркостью, превышающей гирлянды и светильники на батареях. Малое потребление позволяет работать на энергии павербанка до нескольких дней при 2 – 5 часах ежедневного использования.

Они идеальны для коридоров или шкафов, где нужен мягкий рассеянный свет без ослепления. Их также удобно приклеить на спинке кровати или под кроватью. Наконец, их можно разместить в каждой комнате и перемещаться по квартире только с павербанком, последовательно переключая.



Настольные аккумуляторные светильники типа Xiaomi Mijia Night Light 2, решения от Luna, Quantum или LightMaster стоят от 150 – 300 гривен и до нескольких тысяч гривен. Они могут быть оснащены сенсорами движения и дают до 13 часов работы на низкой яркости в более дешевых моделях. В дорогих, которые имеют больше ресурса батареи, вы можете рассчитывать и на большее.

Такие модели подходят для рабочих зон или детских комнат, для размещения у кровати или на столе, чтения и тому подобное. Многие модели поставляются с регулируемой температурой света от теплого до холодного.



Свечи и гирлянды на батарейках отпадают из-за низкой яркости и пожарной опасности, тогда как LED-решения безопаснее и эффективнее в 5 – 10 раз по потреблению.