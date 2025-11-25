Илон Маск заявил, что другие автопроизводители не хотят интегрировать его автопилот в свои машины

В течение нескольких лет Илон Маск убеждал инвесторов и публику, что система автопилота Tesla станет отраслевым стандартом, который будут вынуждены покупать другие компании. Эта идея была фундаментом для высокой оценки стоимости акций бренда как разработчика искусственного интеллекта. Однако амбициозные планы столкнулись с суровой реальностью.

Теперь руководитель компании признал, что крупные игроки рынка не заинтересованы в сотрудничестве. В недавнем посте он отметил, что переговоры зашли в тупик из-за фундаментальных разногласий, пишет 24 Канал со ссылкой на Electrek.

Почему индустрия отвергла предложение Илона Маска?

Долгое время сценарий развития Tesla базировался на утверждении, что это не просто автопроизводитель, а компания, специализирующаяся на робототехнике и искусственном интеллекте. Генеральный директор Илон Маск активно держал позицию, согласно которой преимущество Tesla в автономности станет настолько очевидным, что традиционные автоконцерны просто не будут иметь выбора, кроме как лицензировать систему Full Self-Driving (FSD) ради собственного выживания.

Еще в начале 2021 года Маск заявлял о предварительных дискуссиях с конкурентами по лицензированию программного обеспечения.

Эта риторика усилилась в апреле 2024 года, когда он намекнул на переговоры с "одним крупным автопроизводителем" и высокую вероятность заключения сделки.

Однако время показало, что этим планам не суждено было осуществиться.

СМИ предполагают, что той самой "крупной стороной" переговоров был концерн Ford, генеральный директор которого Джим Фарли публично отверг идею использования FSD, отметив, что технологии Waymo работают лучше, как писало Fortune в июне этого года.

Теперь и сам Маск, похоже, оставил надежды на быстрое распространение своей технологии среди конкурентов. В своей заметке в соцсети X он признал, что диалог с другими компаниями остановился. По его словам, когда представители традиционного автопрома иногда выходят на связь, они предлагают внедрить FSD только в рамках крошечных пилотных программ через пять лет, выдвигая при этом требования, которые Маск назвал невозможными для выполнения и бессмысленными.

Я пытался предупредить их и даже предложил лицензию на Tesla FSD, но они не хотят! Безумие. Когда традиционные автопроизводители иногда обращаются к нам, они вяло обсуждают внедрение FSD для небольшой программы через 5 лет с невыполнимыми для Tesla требованиями, что является абсолютно бессмысленным,

– написал Маск.

Чего хотят производители?

Издание Electrek предполагает, что термин "невыполнимые требования" означает, что автопроизводители требовали систему, которая действительно обеспечивает автономное вождение без постоянного надзора, а главное – гарантирует безопасность. Традиционные бренды обычно придерживаются V-модели валидации: они четко определяют требования, проводят строгие испытания и подтверждают надежность еще до выпуска продукта на рынок.

Ярким примером является компания Mercedes-Benz, которая, выпустив собственную систему третьего уровня автономности Drive Pilot, взяла на себя полную юридическую ответственность за действия автомобиля во время работы системы.

Между тем стратегия Tesla заключается в агрессивном развертывании "бета-версий" (которые теперь называют "контролируемыми"), где тестировщиками выступают сами клиенты. Фактически Tesla вместо этого выпустила FSD на дороги в незавершенном виде, а теперь не вылезает из судебных исков и расследований вокруг постоянных аварий.

Ни один руководитель General Motors или Ford не согласится лицензировать программное обеспечение, которое приносит с собой огромные юридические риски, считает журналист Фред Ламберт. Если бы они согласились на FSD, то, вероятно, требовали бы от Tesla возмещения убытков в случае аварий. А Tesla, осознавая ограничения своей системы, которая полагается только на камеры вместо лидаров, очевидно, отказалась нести такую ответственность. Она ведет многочисленные судебные дела, в которых пытается снять с себя ответственность, а иногда и скрывает доказательства.

Для Маска просьба оплатить ошибки FSD является "невыполнимым требованием". Это всегда ошибка водителя,

– пишет Ламберт.

Известны многочисленные случаи, когда Tesla игнорировала объекты на дороге, врезалась в припаркованные машины полиции, пожарных и медиков, сбивала манекены, которые имитировали людей и тому подобное. Каждый из этих случаев получает щедрое внимание в СМИ и соцсетях, поэтому бесполезно ожидать, что такие производители, как General Motors, Ford или Mercedes-Benz захотят брать на себя эти риски.

В результате, пока Tesla продолжает бороться с исками и убеждать публику в преимуществах своего подхода, такие гиганты, как Toyota, заключают партнерства с Waymo для интеграции проверенных технологий автономного вождения.