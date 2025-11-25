Ілон Маск заявив, що інші автовиробники не хочуть інтегрувати його автопілот у свої машини

Протягом кількох років Ілон Маск переконував інвесторів та публіку, що система автопілота Tesla стане галузевим стандартом, який будуть змушені купувати інші компанії. Ця ідея була фундаментом для високої оцінки вартості акцій бренду як розробника штучного інтелекту. Однак амбітні плани зіткнулися з суворою реальністю.

Тепер керівник компанії визнав, що великі гравці ринку не зацікавлені у співпраці. У нещодавньому дописі він зазначив, що перемовини зайшли в глухий кут через фундаментальні розбіжності, пише 24 Канал з посиланням на Electrek.

Чому індустрія відкинула пропозицію Ілона Маска?

Довгий час сценарій розвитку Tesla базувався на твердженні, що це не просто автовиробник, а компанія, що спеціалізується на робототехніці й штучному інтелекті. Генеральний директор Ілон Маск активно тримав позицію, згідно з якою перевага Tesla в автономності стане настільки очевидною, що традиційні автоконцерни просто не матимуть вибору, окрім як ліцензувати систему Full Self-Driving (FSD) заради власного виживання.

Ще на початку 2021 року Маск заявляв про попередні дискусії з конкурентами щодо ліцензування програмного забезпечення.

Ця риторика посилилася у квітні 2024 року, коли він натякнув на переговори з "одним великим автовиробником" і високу ймовірність укладення угоди.

Проте час показав, що цим планам не судилося здійснитися.

ЗМІ припускають, що тією самою "великою стороною" переговорів був концерн Ford, генеральний директор якого Джим Фарлі публічно відкинув ідею використання FSD, зазначивши, що технології Waymo працюють краще, як писало Fortune у червні цього року.

Тепер і сам Маск, схоже, облишив надії на швидке поширення своєї технології серед конкурентів. У своєму дописі в соцмережі X він визнав, що діалог з іншими компаніями зупинився. За його словами, коли представники традиційного автопрому іноді виходять на зв'язок, вони пропонують впровадити FSD лише в межах крихітних пілотних програм через п'ять років, висуваючи при цьому вимоги, які Маск назвав неможливими для виконання та безглуздими.

Я намагався попередити їх і навіть запропонував ліцензію на Tesla FSD, але вони не хочуть! Божевілля. Коли традиційні автовиробники іноді звертаються до нас, вони мляво обговорюють впровадження FSD для невеликої програми через 5 років з нездійсненними для Tesla вимогами, що є абсолютно безглуздим,

– написав Маск.

Чого хочуть виробники?

Видання Electrek припускає, що термін "нездійснені вимоги" означає, що автовиробники вимагали систему, яка дійсно забезпечує автономне водіння без постійного нагляду, а головне – гарантує безпеку. Традиційні бренди зазвичай дотримуються V-моделі валідації: вони чітко визначають вимоги, проводять суворі випробування і підтверджують надійність ще до випуску продукту на ринок.

Яскравим прикладом є компанія Mercedes-Benz, яка, випустивши власну систему третього рівня автономності Drive Pilot, взяла на себе повну юридичну відповідальність за дії автомобіля під час роботи системи.

Тим часом стратегія Tesla полягає в агресивному розгортанні "бета-версій" (які тепер називають "контрольованими"), де тестувальниками виступають самі клієнти. Фактично Tesla натомість випустила FSD на дороги в незавершеному вигляді, а тепер не вилазить із судових позовів та розслідувань довкола постійних аварій.

Жоден керівник General Motors чи Ford не погодиться ліцензувати програмне забезпечення, яке приносить із собою величезні юридичні ризики, вважає журналіст Фред Ламберт. Якби вони погодилися на FSD, то, ймовірно, вимагали б від Tesla відшкодування збитків у разі аварій. А Tesla, усвідомлюючи обмеження своєї системи, яка покладається лише на камери замість лідарів, вочевидь, відмовилася нести таку відповідальність. Вона веде численні судові справи, в яких намагається зняти з себе відповідальність, а іноді й приховує докази.

Для Маска прохання оплатити помилки FSD є "невиконуваною вимогою". Це завжди помилка водія,

– пише Ламберт.

Відомі численні випадки, коли Tesla ігнорувала об'єкти на дорозі, врізалась у припарковані машини поліції, пожежників та медиків, збивала манекени, які імітували людей тощо. Кожен з цих випадків отримує щедру увагу в ЗМІ та соцмережах, тож марно очікувати, що такі виробники, як General Motors, Ford або Mercedes-Benz захочуть брати на себе ці ризики.

У результаті, поки Tesla продовжує боротися з позовами та переконувати публіку в перевагах свого підходу, такі гіганти, як Toyota, укладають партнерства з Waymo для інтеграції перевірених технологій автономного водіння.