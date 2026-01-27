Титан возвращается: самую большую белую акулу Атлантики снова увидели у берегов Флориды

Белая акула по имени Contender, которую исследователи называют самой большой белой акулой, которую когда-либо видели в Атлантическом океане, снова появилась у берегов Флориды. Этот хищник весом 770 килограммов и длиной более 4 метров провел год в путешествии по океану. Теперь ученые надеются узнать о нем больше.

Как ученые отслеживали движение гигантской акулы?

Восьмилетний самец белой акулы был замечен спутниковым передатчиком в январе 2025 года неподалеку от границы Флориды и Джорджии. Организация Ocearch, которая занимается изучением океанических хищников, установила на Контендера специальное устройство SPOT, что позволяет отслеживать перемещение акулы в реальном времени вот уже в течение пяти лет, пишет Indian Defence Review.

По данным исследователей, акула преодолела один из самых длинных маршрутов, когда-либо зафиксированных для белых акул в Атлантике. От побережья Флориды Контендер направился на север, достигнув залива Святого Лаврентия в Канаде, а затем вернулся обратно в теплые южные воды возле США. Во время своей миграции акулу фиксировали у побережья Нью-Джерси, Массачусетса и Северной Каролины.



Путь, который одолел Контендер / Скриншот 24 Канала

Данные спутникового наблюдения показывают четкую сезонную закономерность в поведении хищника. Летом Контендер движется на север в поисках более прохладных вод, а зимой возвращается на юг, вероятно, для размножения или охоты на добычу.

Зачем следят за акулой?

Представители Ocearch отмечают, что информация, полученная благодаря отслеживанию Контендер, поможет лучше понять миграционные пути больших белых акул и их поведение. Особый интерес для ученых представляет возможность узнать больше о репродуктивных привычках этих животных, которые до сих пор остаются одной из самых больших загадок морской биологии.

Кристофер Фишер, основатель Ocearch, объяснил, что белые акулы редко спариваются, если поблизости есть люди, поэтому ученые вынуждены собирать информацию по крупицам. По словам исследователя, имеющиеся данные указывают на то, что наибольшее внимание следует уделять региону Флориды и прилегающих юго-восточных вод в конце зимы и в начале весны. Именно в этот период взрослые особи могут собираться для размножения.



Момент, когда исследователи поймали Контендера. Вероятно, в это время они прицепили к нему маячок для отслеживания передвижения / Фото Ocearch

В течение следующих двух-трех месяцев команда Ocearch планирует внимательно следить за перемещениями Контендера, чтобы выяснить, взаимодействует ли он с другими известными акулами, которые также были замечены ранее. Среди них – самец Breton и самка Goodall, которых отслеживали в том же регионе. Каждый сигнал от спутникового передатчика может стать важной деталью головоломки, которая поможет установить, используют ли белые акулы определенные прибрежные зоны как места для встреч взрослых особей.

Акулы – индикаторы состояния океана

Большие белые акулы, такие как Контендер, являются важными индикаторами здоровья океана. Мониторинг их перемещений на тысячи километров через различные экосистемы дает ценную информацию о том, как изменения окружающей среды влияют на морских хищников. Повышение температуры воды, смещение маршрутов миграции добычи и другие факторы могут существенно сказываться на поведении и выживании этих животных.

Фишер подчеркнул, что самым важным вопросом является то, будут ли другие взрослые белые акулы, как самцы, так и самки, находиться в том же регионе в то же время. Такие встречи могут подтвердить гипотезу о том, что акулы собираются в определенных прибрежных зонах в предполагаемые периоды года.

Команда Ocearch намерена тщательно проанализировать данные за следующие месяцы, сочетая спутниковое отслеживание с биологическим отбором образцов. Это позволит выяснить, совпадает ли присутствие Контендера в водах Флориды с периодом активной репродуктивной деятельности.