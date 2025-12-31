Для беспилотных авто хотят добавить новый сигнал светофора: какого цвета он будет

Беспилотные автомобили уже курсируют по дорогам США, но действующая инфраструктура не всегда готова к их массовому появлению. Американские инженеры предложили необычное решение добавить к светофорам четвертый сигнал, который должен облегчить взаимодействие автономных и обычных машин на перекрестках.

Идею четвертого сигнала разрабатывает команда транспортных инженеров из Университета штата Северная Каролина. Над ней они работают еще с 2020 года. Речь идет о новом индикаторе, который предлагают сделать белым, хотя цвет не является принципиальным. Главная функция этого сигнала – подсказать водителям, как действовать на перекрестке, где собралось много беспилотных автомобилей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Смотрите также Женщина нашла незнакомца в багажнике беспилотного такси Waymo

Зачем беспилотникам отдельный сигнал светофора?

Когда белый сигнал включается, водители обычных авто должны просто следовать за машиной впереди и повторять ее действия. Это возможно благодаря тому, что автономные транспортные средства способны обмениваться данными между собой и со светофорами. Белый сигнал будет появляться только тогда, когда на перекрестке накопится достаточное количество беспилотников. Если же будут преобладать машины с водителями, система автоматически будет возвращаться к классическим красному, желтому и зеленому сигналам.

Сначала исследователи предлагали централизованную систему, которая собирала бы данные о количестве автономных авто поблизости и управляла движением. В 2023 году команда перешла к децентрализованному подходу, где вычисления распределяются между несколькими узлами, что снижает риск сбоев в связи.

По словам соавтора исследования Али Хаджбабаи, доцента Университета штата Северная Каролина, новая схема оказалась более эффективной и устойчивой. Во время экспериментов ученые использовали детальные симуляторы дорожного движения, которые учитывали реальное поведение автомобилей. Они сравнивали трафик с обычными светофорами и с дополнительной белой фазой.

Результаты показали, что сами по себе беспилотники уже улучшают пропускную способность перекрестков. Но появление четвертого сигнала дает еще лучший эффект. Уменьшается количество остановок и резких стартов, что положительно влияет и на расход горючего. Чем большей была доля автономных авто, тем быстрее движение проходило перекресток и тем лучше становились показатели потребления горючего.

Как пишет Fifth Level Consulting, даже при небольшом количестве беспилотников система демонстрировала пользу. Если автономные авто составляли около 10% потока, задержки сокращались на 3%. При доле 30% задержки уменьшались уже на 10,7%. В то же время внедрение такой идеи требует серьезных изменений: модернизации светофоров, единого протокола для всех беспилотных машин и привыкания водителей к новому сигналу.