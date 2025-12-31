Для беспилотных авто хотят добавить новый сигнал светофора: какого цвета он будет
- Американские инженеры предлагают добавить к светофорам четвертый белый сигнал, чтобы облегчить взаимодействие автономных и обычных машин на перекрестках.
- Белый сигнал указывает водителям обычных авто следовать за предыдущим транспортом, поскольку автономные машины способны обмениваться данными для оптимизации трафика.
Беспилотные автомобили уже курсируют по дорогам США, но действующая инфраструктура не всегда готова к их массовому появлению. Американские инженеры предложили необычное решение добавить к светофорам четвертый сигнал, который должен облегчить взаимодействие автономных и обычных машин на перекрестках.
Идею четвертого сигнала разрабатывает команда транспортных инженеров из Университета штата Северная Каролина. Над ней они работают еще с 2020 года. Речь идет о новом индикаторе, который предлагают сделать белым, хотя цвет не является принципиальным. Главная функция этого сигнала – подсказать водителям, как действовать на перекрестке, где собралось много беспилотных автомобилей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.
Зачем беспилотникам отдельный сигнал светофора?
Когда белый сигнал включается, водители обычных авто должны просто следовать за машиной впереди и повторять ее действия. Это возможно благодаря тому, что автономные транспортные средства способны обмениваться данными между собой и со светофорами. Белый сигнал будет появляться только тогда, когда на перекрестке накопится достаточное количество беспилотников. Если же будут преобладать машины с водителями, система автоматически будет возвращаться к классическим красному, желтому и зеленому сигналам.
Сначала исследователи предлагали централизованную систему, которая собирала бы данные о количестве автономных авто поблизости и управляла движением. В 2023 году команда перешла к децентрализованному подходу, где вычисления распределяются между несколькими узлами, что снижает риск сбоев в связи.
По словам соавтора исследования Али Хаджбабаи, доцента Университета штата Северная Каролина, новая схема оказалась более эффективной и устойчивой. Во время экспериментов ученые использовали детальные симуляторы дорожного движения, которые учитывали реальное поведение автомобилей. Они сравнивали трафик с обычными светофорами и с дополнительной белой фазой.
Результаты показали, что сами по себе беспилотники уже улучшают пропускную способность перекрестков. Но появление четвертого сигнала дает еще лучший эффект. Уменьшается количество остановок и резких стартов, что положительно влияет и на расход горючего. Чем большей была доля автономных авто, тем быстрее движение проходило перекресток и тем лучше становились показатели потребления горючего.
Как пишет Fifth Level Consulting, даже при небольшом количестве беспилотников система демонстрировала пользу. Если автономные авто составляли около 10% потока, задержки сокращались на 3%. При доле 30% задержки уменьшались уже на 10,7%. В то же время внедрение такой идеи требует серьезных изменений: модернизации светофоров, единого протокола для всех беспилотных машин и привыкания водителей к новому сигналу.