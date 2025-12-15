Инцидент произошел в понедельник вблизи парка Макартура в Лос-Анджелесе. По словам женщины, она вызвала беспилотное авто Waymo для своей дочери. Когда машина приехала, пассажиры заметили мужчину, который находился в багажнике. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на abc7.

Как посторонний человек оказался в беспилотном авто?

На видео, которое собрало тысячи просмотров, женщина обращается к незнакомцу с вопросом, почему он находится в багажнике. В ответ мужчина объясняет, что пытается разобраться в ситуации и что автомобиль не позволяет ему выйти.

По предварительной информации, мужчина залез в Waymo после завершения предыдущей поездки. Один из пассажиров оставил багажник открытым во время высадки, чем и воспользовался посторонний.

Как пишет Futurism, в компании заявили, что безопасность пассажиров является приоритетом, а этот случай назвали неприемлемым. Представитель Waymo сообщил, что команда поддержки помогла пассажирке во время инцидента, и она подтвердила, что с ней все в порядке. Также в компании отметили, что уже внедряют изменения, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Как роботакси тестирует Uber?

Uber запускает роботакси в Далласе в сотрудничестве с Avride. Сервис будет работать в центре города и будет доступен в форматах UberX, Comfort и Comfort Electric по обычной цене. Пока поездки будет сопровождать водитель-наблюдатель, а компания готовится к масштабированию и полностью автономному режиму.

Несмотря на запуск роботизированных автомобилей, Uber не переходит сразу к беспилотной модели. На начальном этапе в машинах Avride будет присутствовать водитель-наблюдатель, который будет контролировать поездку. Компания не называет даты, когда тестовый режим изменится на полностью автономный.