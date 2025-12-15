Какие ИИ-сервисы могут появиться в будущей Дії?

Всего было определено трех победителей, а в финал дошли десять команд. Лучшие продукты пока находятся в статусе идей, а не гарантированных функций для Дії, рассказали 24 Каналу в Минцифры.

Смотрите также 2 миллиона на жилье для переселенцев: все, что нужно знать о новой услуге в Дії

Автоматизированный перевод

Команда "Роль ллмок переоценена" разработала автоматизированный переводчик официальных документов с украинского на английский. Сервис сохраняет оригинальное форматирование и структуру, соблюдая юридические стандарты. Пользователи смогут загружать файлы или выбирать цифровые документы прямо в приложении, а система будет переводить их в соответствии с международными требованиями.

В будущем планируют возможность подачи перевода на электронное заверение через Е-нотариат. Такое решение устраняет необходимость физического посещения переводчика и нотариуса для заверения стандартных документов – свидетельств о рождении, браке, аттестатов или дипломов. Однако инструмент будет работать только с типовыми шаблонами и не заменит Е-нотариат в нестандартных ситуациях.

Сообщение о нарушениях

Еще одна команда из тройки победителей под названием "ДиАИ" представила механизм фиксации неправильной парковки через мобильное приложение. Граждане смогут сфотографировать машину-нарушителя, после чего система распознает номерной знак, определит местонахождение и классифицирует тип нарушения. На основании этих данных автоматически формируется обращение с юридическим обоснованием, которое передается инспекторам для рассмотрения.

Конечной целью этой функции должна стать разгрузка улиц и освобождение мест для лиц с инвалидностью, одновременно обеспечивая прозрачную коммуникацию между жителями городов и контролирующими службами. Информация о транспортных средствах будет поступать непосредственно полиции без публичного обнародования.

При воздушной тревоге автоматическое определение адреса может работать с погрешностями, поэтому предусмотрена ручная корректировка.

Отмечается, что это инструмент общественного контроля, а не автоматической системы штрафования.

Конструктор юридических документов

Команда "ShiftWave AI" предложила конструктор юридических документов, который создает договоры за несколько минут. Инструмент задает пользователям простые вопросы об условиях сделки, сроки выполнения, стороны и особенности ситуации. Искусственный интеллект анализирует ответы и генерирует готовый документ в соответствии с законодательными нормами. Человеку остается только подписать сгенерированный файл.

Сервис поможет быстро создавать стандартные договоры без обращения к юристам и использования сомнительных шаблонов из интернета. Конструктор оперирует исключительно типовыми формулировками и не консультирует по выбору нужного типа договора – пользователь самостоятельно определяет, какой документ ему необходим.

Смотрите также Национальный роуминг: как пользоваться связью, когда не работает ваш оператор и нет сети

Кто еще дошел до финала?

Среди десяти команд-финалистов также представили AI-навигатор для коммунальных служб. Он помогает гражданам быстро понять, куда именно обратиться с коммунальной проблемой, а также сразу предоставляет текст официального обращения. Это позволяет избегать путаницы между ЖЭКом, ОСМД или городскими службами. Инструмент только формирует обращение, а отправка и контроль остаются за пользователем.

Также в финал попал сервис для проверки фото на документы, создан для быстрой замены фото на документах через Дию, с мгновенной обратной связью по качеству снимка.

Для внутреннего использования создали ИИ-ассистента "Яну" – инструмент для дизайнеров команд Минцифры, что автоматизирует рутинные процессы при создании новых сервисов и ускоряет прототипирование. Ассистент облегчает адаптацию новых команд, но не генерирует финальный дизайн автоматически – творческие решения принимает человек.

Концепция "Родословная" позволяет создавать цифровое генеалогическое дерево с возможностью добавления родственников, поколений, семейных историй и поиска упоминаний о предках в архивных документах. Система зависит от информации, которую вводит пользователь, и ограниченного набора баз данных. Персональные данные остаются конфиденциальными – их видят только приглашенные члены семьи.

Все представленные разработки являются концепциями, созданными в рамках конкурса. Они не утверждены как официальные функции Дії, а демонстрируют возможные направления развития государственных сервисов с использованием искусственного интеллекта.