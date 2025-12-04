Uber объявила о старте работы своих роботакси в Далласе, что станет первым этапом перед развертыванием сервиса в других крупных городах в течение следующего года. Партнером проекта выступает компания Avride, чьи автомобили будут курсировать в пределах 9 квадратных миль – от центра Далласа с постепенным расширением на новые районы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Uber.

Когда Uber перейдет к действительно беспилотным поездкам?

Чтобы заказать поездку, пользователям достаточно выбрать роботакси в настройках приложения и оформить UberX, Comfort или Comfort Electric. Стоимость будет оставаться такой же, как и для обычных поездок на этих уровнях сервиса.

Несмотря на запуск роботизированных автомобилей, Uber не переходит сразу к беспилотной модели. На начальном этапе в машинах Avride будет присутствовать водитель-наблюдатель, который будет контролировать поездку. Компания не называет даты, когда тестовый режим сменится на полностью автономный.

Как пишет Gizmodo, рынок роботакси становится все более конкурентным. Waymo продолжает быстро масштабировать свои автопарки в разных городах и аэропортах, Tesla также ищет разрешения для собственных машин с человеческим контролем, а Amazon недавно вывела Zoox в Сан-Франциско. На фоне этой конкуренции Uber активизирует партнерства и объявляет новые планы по расширению.

Одним из ключевых шагов стало решение использовать электрический SUV Lucid Gravity как базу для будущего флота из 20 000 роботакси в течение шести лет. Об этом Uber сообщила еще в июле, добавив, что инвестирует не только в Lucid, но и в производителя робототехники Nuro. Осенью Nvidia также объявила соглашение с Uber на создание 100 000 автономных авто, запланированных к 2027 году.

Сотрудничество с Nuro уже принесло первые результаты: в Лас-Вегасе состоялись испытания на закрытых полигонах перед запуском сервиса в десятках мировых городов, как отмечает компания.

Как Uber планирует позволить водителям зарабатывать на искусственном интеллекте?

Компания Uber объявила о старте пилотной программы в США, которая даст водителям и курьерам возможность зарабатывать через приложение, даже если они не перевозят пассажиров или заказ. Инициативу реализует подразделение Uber AI Solutions Group.

Среди примеров задач – загрузка фотографий для обучения моделей искусственного интеллекта или запись коротких аудио на разных языках и акцентах. Этот формат уже тестируют в Индии.

Как отметила представитель Uber Меган Кассерли, такие задачи не связаны с автономными автомобилями или разработкой систем беспилотного управления. Оплата будет зависеть от сложности и времени, необходимого для выполнения. Водители смогут видеть сумму перед тем, как принять задание.