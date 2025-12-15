Інцидент стався в понеділок поблизу парку Макартура в Лос-Анджелесі. За словами жінки, вона викликала безпілотне авто Waymo для своєї доньки. Коли машина приїхала, пасажири помітили чоловіка, який перебував у багажнику. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на abc7.

Як стороння людина опинилася в безпілотному авто?

На відео, яке зібрало тисячі переглядів, жінка звертається до незнайомця з питанням, чому він знаходиться в багажнику. У відповідь чоловік пояснює, що намагається розібратися в ситуації і що автомобіль не дозволяє йому вийти.

За попередньою інформацією, чоловік заліз у Waymo після завершення попередньої поїздки. Один з пасажирів залишив багажник відкритим під час висадки, чим і скористався сторонній.

Як пише Futurism, у компанії заявили, що безпека пасажирів є пріоритетом, а цей випадок назвали неприйнятним. Представник Waymo повідомив, що команда підтримки допомогла пасажирці під час інциденту, і вона підтвердила, що з нею все гаразд. Також у компанії зазначили, що вже впроваджують зміни, аби подібні ситуації не повторювалися.

Як роботаксі тестує Uber?

Uber запускає роботаксі в Далласі у співпраці з Avride. Сервіс працюватиме в центрі міста й буде доступним у форматах UberX, Comfort і Comfort Electric за звичайною ціною. Поки що поїздки супроводжуватиме водій-наглядач, а компанія готується до масштабування та повністю автономного режиму.

Попри запуск роботизованих автомобілів, Uber не переходить одразу до безпілотної моделі. На початковому етапі в машинах Avride буде присутній водій-наглядач, який контролюватиме поїздку. Компанія не називає дати, коли тестовий режим зміниться на повністю автономний.