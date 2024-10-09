Google проведет бесплатный курс о кибербезопасности для украинского бизнеса

Количество кибератак растет с каждым годом, а методы хакеров становятся все более изощренными и хитрыми. Ситуацию усугубило стремительное распространение искусственного интеллекта, который помогает преступникам подделывать личность, писать новые программы и искать уязвимости в коде. Главной целью кибернападений является бизнес, поскольку он может заплатить больший выкуп, чем отдельный человек.

Именно для того, чтобы максимально ослабить все эти угрозы, Google собирается провести курс для украинских предпринимателей под названием "Основы кибербезопасности для бизнеса". Он бесплатный, а докладчики будут говорить на украинском языке или иметь синхронный перевод, говорится на сайте курса.

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Детали

Информация, изложенная в курсе, будет полезной для владельцев, руководителей и обычных сотрудников малого и среднего бизнеса. Уроки дадут практические навыки для защиты в современных условиях информационной войны и частых хакерских атак.

Всего планируется 5 тренингов и один отдельный семинар об искусственном интеллекте. Они пройдут онлайн, но также будут и в записи для дальнейшего просмотра.

об искусственном интеллекте. Они пройдут онлайн, но также будут и в записи для дальнейшего просмотра. Курс подходит даже для тех, кто вообще не разбирается в вопросах кибербезопасности.

Каждый из тренингов будет включать практическое упражнение.

Участники получат сертификаты после завершения программы. Для этого участникам нужно будет пройти сертификационный тест до 5 ноября включительно. Тест охватывает темы из всех модулей программы и предлагает один или несколько вариантов ответов на каждый вопрос.

Участники программы "Основы кибербезопасности для бизнеса" узнают, как распознать кибератаки, защитить свой бизнес от киберугроз, научить сотрудников соблюдать кибергигиену, использовать искусственный интеллект для противодействия кибератакам, разработать стратегию и тактику повышения безопасности бизнеса.

Практический семинар направлен на то, чтобы научить предпринимателей эффективно использовать ИИ для защиты своих бизнесов в киберпространстве.

Первый тренинг пройдет уже 15 октября. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Спикерами будут выступать:

Директор по корпоративным решениям и партнер ISSP Артем Михайлов.

Роман Сологуб, соучредитель и CEO ISSP.

Ростислав Кондрик, COO в Cyber Unit Technologies.

ISSP (Information Systems Security Partners) – международная специализированная компания по кибербезопасности, основана в Украине. С 2008 года она предоставляет полный спектр услуг по защите информации и информационных систем. Компания проводит оценку уязвимостей и компрометации, аудит и техническую проверку компьютерных систем, консультирование и построение архитектуры кибербезопасности, интеграцию и поддержку передовых технологий, защиту информации, мониторинг и реагирование на инциденты, расследование кибератак, реверс-инжиниринг вредоносного программного обеспечения, разведку и выявление угроз, а также обучение в сфере кибербезопасности. ISSP помогает предприятиям, организациям, государственным органам, медицинским и научным учреждениям защищать информационные сети, системы и данные от постоянных киберугроз и бороться с рисками и последствиями кибератак.