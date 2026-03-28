6 недорогих обновлений для компьютера, которые устраняют реальные проблемы, но не разорят вас

Современные реалии рынка электроники часто навязывают мысль, что любое улучшение компьютера непременно требует огромных капиталовложений. Пока стоимость мощных видеокарт и процессоров бьет рекорды, пользователи часто игнорируют скрытые источники дискомфорта в работе своих систем. Тем не менее существуют проверенные способы устранить технические недостатки, потратив на это вполне приемлемую сумму.

Какие компоненты способны качественно изменить работу системы за минимальные средства?

Культура постоянного обновления железа глубоко укоренилась среди владельцев настольных ПК, ведь возможность легкой модернизации является главным преимуществом десктопа перед ноутбуком. Однако часто пользователи попадают в ловушку, считая, что только дорогие компоненты имеют смысл. На самом деле апгрейды обычно делятся на две категории: мелкие исправления стоимостью до 50 долларов и серьезные изменения, обходящиеся дороже 300 долларов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Эти признаки свидетельствуют о том, что ваш жесткий диск скоро выйдет из строя

Например, замена процессора часто влечет за собой покупку новой материнской платы, что мгновенно выводит бюджет за пределы экономии. Если же цель – исправить конкретную досадную проблему, можно уложиться в значительно меньшую сумму.

Как давно вы меняли термопасту?

Одним из самых простых, но критически важных элементов обслуживания является замена термопасты. Это вещество обеспечивает эффективную передачу тепла от процессора к радиатору. Со временем оно высыхает или теряет свои свойства, что приводит к росту температур.

Хотя новая термопаста не добавит системе сотни дополнительных кадров за секунду, она обеспечит стабильность работы под высокой нагрузкой и продлит срок службы компонентов.



Не забывайте обновлять термопасту хотя бы раз в несколько лет / Фото Unsplash

Радиатор M.2

Похожая ситуация наблюдается и с современными радиаторами формата M.2. Многие скоростные SSD подвержены перегреву, из-за чего они начинают работать медленнее. Специальный радиатор стоимостью от 5 до 25 долларов может стать эффективным решением, которое даст накопителю необходимое охлаждение и стабильную скорость.

Не каждому SSD-накопителю он нужен, но многим высококлассным моделям он не будет лишним.

Вентиляторы

Шум и плохая циркуляция воздуха в корпусе также часто становятся проблемой. Решить ее поможет установка PWM-вентиляторов. В отличие от обычных кулеров, всегда работающих на максимальных оборотах, вентиляторы с поддержкой PWM динамически меняют скорость в зависимости от нагрева системы.

Это позволяет получить тихий компьютер во время офисной работы и мощное охлаждение во время игровых сессий. При желании можно выбрать модели с подсветкой, чтобы добавить системе визуальной привлекательности.

Добавьте новых разъемов

Владельцы старых корпусов или материнских плат часто страдают от отсутствия современных разъемов, таких как USB-C. Поскольку этот порт стал стандартом для большинства новых гаджетов, его отсутствие создает немало неудобств. Специальная плата расширения PCIe позволяет добавить необходимый порт непосредственно в систему.

При выборе такого аксессуара важно обращать внимание на его функциональность, поскольку некоторые модели предназначены только для передачи данных.

Смотрите также Хватит использовать пароли: почему ключи доступа являются лучшей альтернативой

Wi-Fi и Bluetooth

Не менее важным является качественное беспроводное соединение. Если встроенный модуль Wi-Fi или Bluetooth на материнской плате работает нестабильно или вообще отсутствует, установка отдельной карты расширения PCIe может существенно улучшить ситуацию. Это обеспечит надежную связь с сетью и периферийными устройствами.

Кулер процессора

Наконец, стоит обратить внимание на систему охлаждения процессора. Штатные кулеры, поставляемые в комплекте, часто не справляются с горячими чипами. Модели от сторонних производителей, например, таких как Thermalright, стоимостью до 50 долларов, способны продемонстрировать значительно лучшие результаты.