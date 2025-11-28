Пол миллиарда компьютеров до сих пор на Windows 10 – почему пользователи не спешат с переходом

Переход на Windows 11 происходит значительно медленнее, чем в свое время обновление до Windows 10. По данным Dell, около 500 млн компьютеров, способных работать на Windows 11, все еще остаются на старой системе, а еще столько же вообще не соответствуют новым требованиям Microsoft.

Переход пользователей на Windows 11 оказался значительно медленнее, чем массовое обновление до Windows 10. Даже после завершения стандартной поддержки десятка она остается популярной среди владельцев ПК в сегменте домохозяйств и бизнеса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Почему сотни миллионов ПК не переходят на Windows 11?

Сооперационный директор компании Джеффри Кларк сообщил, что примерно 500 млн компьютеров в мире могут перейти на Windows 11, но не делают этого. Речь идет обо всем рынке ПК, а не только устройствах Dell. Кроме того, еще около 500 млн машин, по его словам, старше четырех лет и просто не поддерживают новую ОС из-за требований Microsoft.

Как пишет The Verge, компания видит в этом возможность стимулировать продажи современных ноутбуков и десктопов, включая модели, ориентированные на ИИ. В то же время Dell предупреждает, что рынок ПК в следующем году вряд ли покажет существенный рост.

Впервые прозвучала такая высокая оценка количества устройств, которые откладывают обновление до Windows 11 или не соответствуют ее критериям. Microsoft существенно ужесточила аппаратные требования, оставив вне списка поддерживаемых миллионы ПК, выпущенных в течение последнего десятилетия.

Распространенность Windows 10 также свидетельствует о том, что система оказалась гораздо более "липкой", чем ожидалось. Несмотря на предполагаемое нежелание пользователей обновлять ПК из-за требований к процессору и модуля TPM 2.0, Microsoft получила более замедленную миграцию, чем прогнозировалось.

Заявление Dell появилось через неделю после того, как руководитель Windows Паван Давулури заявил, что "почти миллиард людей полагаются на Windows 11". Впрочем, он не уточнил, идет ли речь о реальных устройствах, ведь ранее Microsoft публиковала именно количественные данные по активным компьютерам.

Как продолжить дальше пользоваться "старой" операционной системой?

Поддержка Windows 10 завершается 14 октября 2025 года, но Microsoft запустит программу Extended Security Updates, которая позволит пользователям получать обновления безопасности еще год. Для большинства пользователей участие будет стоить 30 долларов, однако существуют способы получить ее бесплатно.

При настройке ESU пользователям предлагают три варианта. Чтобы получить бесплатные обновления, нужно выбрать "Back up your PC settings" и синхронизировать настройки с OneDrive. Это позволит Microsoft подтвердить участие в программе без оплаты. Впрочем, есть нюанс - бесплатный объем памяти OneDrive составляет лишь 5 ГБ. Если резервная копия настроек превысит этот лимит, придется приобрести дополнительное место.