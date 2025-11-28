Пів мільярда комп’ютерів досі залишаються на Windows 10 – чому користувачі не квапляться

Перехід на Windows 11 відбувається значно повільніше, ніж свого часу оновлення до Windows 10. За даними Dell, близько 500 млн комп’ютерів, здатних працювати на Windows 11, усе ще залишаються на старій системі, а ще стільки ж узагалі не відповідають новим вимогам Microsoft.

Перехід користувачів на Windows 11 виявився значно повільнішим, ніж масове оновлення до Windows 10. Навіть після завершення стандартної підтримки десятка вона залишається популярною серед власників ПК у сегменті домогосподарств і бізнесу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechRadar.

Дивіться також Збій у Windows 10: користувачі отримують фейкові сповіщення про припинення підтримки системи

Чому сотні мільйонів ПК не переходять на Windows 11?

Співопераційний директор компанії Джеффрі Кларк повідомив, що приблизно 500 млн комп’ютерів у світі можуть перейти на Windows 11, але не роблять цього. Йдеться про весь ринок ПК, а не тільки пристрої Dell. Крім того, ще близько 500 млн машин, за його словами, старіші за чотири роки та просто не підтримують нову ОС через вимоги Microsoft.

Як пише The Verge, компанія бачить у цьому можливість стимулювати продажі сучасних ноутбуків і десктопів, включно з моделями, орієнтованими на ШІ. Водночас Dell попереджає, що ринок ПК наступного року навряд чи покаже істотне зростання.

Вперше прозвучала така висока оцінка кількості пристроїв, які відкладають оновлення до Windows 11 або не відповідають її критеріям. Microsoft суттєво посилила апаратні вимоги, залишивши поза списком підтримуваних мільйони ПК, випущених протягом останнього десятиліття.

Поширеність Windows 10 також свідчить про те, що система виявилась набагато "липкішою", ніж очікувалося. Попри передбачуване небажання користувачів оновлювати ПК через вимоги до процесора та модуля TPM 2.0, Microsoft отримала більш уповільнену міграцію, ніж прогнозувалось.

Заява Dell з’явилась через тиждень після того, як керівник Windows Паван Давулурі заявив, що "майже мільярд людей покладаються на Windows 11". Втім, він не уточнив, чи йдеться про реальні пристрої, адже раніше Microsoft публікувала саме кількісні дані щодо активних комп’ютерів.

Як продовжити далі користуватись "старою" операційною системою?

Підтримка Windows 10 завершується 14 жовтня 2025 року, але Microsoft запустить програму Extended Security Updates, яка дозволить користувачам отримувати оновлення безпеки ще рік. Для більшості користувачів участь коштуватиме 30 доларів, проте існують способи отримати її безкоштовно.

Під час налаштування ESU користувачам пропонують три варіанти. Щоб отримати безкоштовні оновлення, потрібно вибрати "Back up your PC settings" і синхронізувати налаштування з OneDrive. Це дозволить Microsoft підтвердити участь у програмі без оплати. Втім, є нюанс — безкоштовний обсяг пам’яті OneDrive становить лише 5 ГБ. Якщо резервна копія налаштувань перевищить цей ліміт, доведеться придбати додаткове місце.