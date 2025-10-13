З 14 жовтня 2025 року операційна система Windows 10 більше не отримуватиме оновлення безпеки. Це означає, що близько 400 мільйонів комп’ютерів у світі, які все ще працюють на цій системі, залишаться без офіційного захисту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Microsoft.

Щоб пом’якшити перехід на Windows 11, Microsoft запропонувала тимчасове рішення — програму Extended Security Updates (ESU). Вона продовжить оновлення безпеки для Windows 10 ще на один рік — до 13 жовтня 2026 року.

Компанія підкреслює, що ESU не є постійним варіантом, а лише "тимчасовим містком безпеки" для тих, хто поки не готовий перейти на новішу платформу.

Скільки коштує участь у програмі Extended Security Updates?

Участь у програмі ESU офіційно коштує $30 на рік, однак користувачі в Європі можуть приєднатися безкоштовно.

Для решти світу існують ще два безкоштовні варіанти:

Синхронізувати налаштування Windows з обліковим записом OneDrive за допомогою Windows Backup. Використати 1 000 балів Microsoft Rewards для активації програми.

Щоб приєднатися, необхідно переконатися, що система оновлена до версії 22H2, а потім у налаштуваннях Windows Update знайти пункт "Enroll in Extended Security Updates".

Як працює безкоштовна реєстрація через OneDrive?

Як повідомляє Cnet, під час налаштування ESU користувачам пропонують три варіанти. Щоб отримати безкоштовні оновлення, потрібно вибрати "Back up your PC settings" і синхронізувати налаштування з OneDrive. Це дозволить Microsoft підтвердити участь у програмі без оплати.

Втім, є нюанс — безкоштовний обсяг пам’яті OneDrive становить лише 5 ГБ. Якщо резервна копія налаштувань перевищить цей ліміт, доведеться придбати додаткове місце.

Чи доступна програма вже зараз?

Microsoft попереджає, що функція реєстрації в ESU може бути доступна не для всіх користувачів одразу. Згідно з тестами CNET, навіть після встановлення необхідного оновлення (патч KB5063709 за серпень 2025 року) посилання "Enroll now" у деяких регіонах поки відсутнє.

Представник Microsoft заявив, що компанія поступово розгортає програму в окремих країнах, тому доступ з’явиться поетапно.

Що далі?

Windows 10 залишається однією з найуспішніших операційних систем Microsoft, але її історія добігає кінця. Після 2026 року компанія більше не планує випускати оновлення, тому користувачам варто готуватися до переходу на нові платформи.

Для тих, хто поки не готовий оновлювати комп’ютер або не має підтримки Windows 11, програма ESU стане тимчасовим, але безпечним рішенням.

Чому перехід на Windows 11 може затягнутися?

Підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року, але перехід на Windows 11 може тривати аж до 2026 року. Близько 400 мільйонів комп'ютерів досі працюють на старій ОС, що викликає занепокоєння щодо утворення рекордної кількості електронних відходів та змушує виробників ПК очікувати на сплеск продажів. Великі виробники, такі як HP та Dell, підтверджують, що до 50% сучасних ПК все ще використовують стару ОС. Це свідчить про те, що масовий перехід на Windows 11, ймовірно, затягнеться і на 2026 рік.

Активісти попереджають, що це може призвести до утворення найбільшої кількості електронних відходів в історії.