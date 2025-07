Полмиллиона пользователей Spotify слушают ИИ-музыку, но даже не подозревают об этом

На музыкальных стриминговых сервисах быстро растет количество прослушиваний треков, созданных искусственным интеллектом. При этом пользователи часто даже не подозревают, что слушают не настоящих музыкантов, а творчество, сгенерированное машиной.

ИИ-группа стала популярной в Spotify

Новая группа The Velvet Sundown появилась на Spotify в этом месяце и уже собрала более полумиллиона слушателей. На самом деле никакой реальной группы не существует – все композиции создала нейросеть. Менее чем за месяц The Velvet Sundown выпустили сразу два альбома: "Floating On Echoes" и "Dust and Silence". Третий альбом должен выйти уже через две недели. Музыка группы напоминает классический рок с насыщенным эхо и автотюном. На первый взгляд, по стилистике эту музыку не отличить от живых исполнителей, но послушав несколько треков подряд, легко заметить "искусственную" шаблонность, сообщает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

Пользователи начали сомневаться в реальности группы, обращая внимание на отсутствие информации об участниках в сети. Среди участников The Velvet Sundown значатся четверо вымышленных персон, которых не найти нигде, кроме страниц в соцсетях и на стримингах. Треки активно добавляются в пользовательские плейлисты, что и объясняет быстрый рост аудитории.

Когда сообщество впервые заподозрило использование ИИ, группа имела около 300 тысяч слушателей, а меньше чем за неделю этот показатель превысил 500 тысяч.

Instagram-аккаунт The Velvet Sundown только подтвердил искусственность группы: изображения явно сгенерированы, в них легко узнается стиль ChatGPT. На "фото" заметны типичные "ляпы" генеративной графики – несоответствия, лишние элементы, расположение вещей там, где их не должно быть и тому подобное.

The Velvet Sundown не единственный подобный проект. В сети уже известно как минимум об одном похожем случае, когда ИИ-группу The Devil Inside, которая выпустила десять альбомов за два года, заметили и активно слушали, не подозревая, что это ИИ.

Интересно, что композиции этих групп часто содержат одинаковые мотивы, что свидетельствует о повторяемости в работе генеративных моделей.

Моральная дилемма

Spotify не обязывает раскрывать информацию о том, создан ли трек искусственным интеллектом. Например, Deezer обозначает подобные композиции как ИИ-генерированные, а Spotify таких маркеров не дает. На фоне этого возникают дискуссии о необходимости четкой маркировки ИИ-контента, ведь музыка, написанная человеком, несет эмоциональный отпечаток и собственную ценность, в отличие от автоматизированных ремиксов.

Все больше пользователей сталкиваются с вопросом прозрачности создания контента на платформах, и отрасль музыки уже остро нуждается в новых инструментах для идентификации искусственного творчества, считают пользователи.