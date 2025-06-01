Пів мільйона користувачів Spotify слухають ШІ-музику, але навіть не підозрюють про це
- ШІ-гурт The Velvet Sundown зібрав понад пів мільйона слухачів на Spotify за короткий час, хоча жодного реального гурту не існує — композиції створила нейромережа.
- Spotify не позначає ШІ-генеровану музику, що викликає дискусії про необхідність чіткого маркування такого контенту для прозорості.
На музичних стрімінгових сервісах швидко зростає кількість прослуховувань треків, створених штучним інтелектом. При цьому користувачі часто навіть не підозрюють, що слухають не справжніх музикантів, а творчість, згенеровану машиною.
ШІ-група стала популярною в Spotify
Новий гурт The Velvet Sundown з'явився на Spotify цього місяця та вже зібрав понад пів мільйона слухачів. Насправді жодного реального гурту не існує – всі композиції створила нейромережа. Менш ніж за місяць The Velvet Sundown випустили одразу два альбоми: "Floating On Echoes" та "Dust and Silence". Третій альбом має вийти вже за два тижні. Музика гурту нагадує класичний рок з насиченим ехо та автотюном. На перший погляд, за стилістикою цю музику не відрізнити від живих виконавців, але послухавши кілька треків поспіль, легко помітити "штучну" шаблонність, повідомляє 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.
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Користувачі почали сумніватись у реальності гурту, звертаючи увагу на відсутність інформації про учасників у мережі. Серед учасників The Velvet Sundown значаться четверо вигаданих персон, яких не знайти ніде, окрім сторінок у соцмережах і на стрімінгах. Треки активно додаються до користувацьких плейлистів, що і пояснює швидке зростання аудиторії.
Коли спільнота вперше запідозрила використання ШІ, гурт мав близько 300 тисяч слухачів, а менше ніж за тиждень цей показник перевищив 500 тисяч.
Instagram-акаунт The Velvet Sundown лише підтвердив штучність гурту: зображення явно згенеровані, у них легко впізнається стиль ChatGPT. На "фото" помітні типові "ляпи" генеративної графіки – невідповідності, зайві елементи, розташування речей там, де їх не повинно бути тощо.
The Velvet Sundown не єдиний подібний проєкт. В мережі вже відомо щонайменше про один схожий випадок, коли ШІ-групу The Devil Inside, яка випустила десять альбомів за два роки, помітили й активно слухали, не підозрюючи, що це ШІ.
Цікаво, що композиції цих гуртів часто містять однакові мотиви, що свідчить про повторюваність у роботі генеративних моделей.
Моральна дилема
Spotify не зобов'язує розкривати інформацію про те, чи створений трек штучним інтелектом. Наприклад, Deezer позначає подібні композиції як ШІ-генеровані, а Spotify таких маркерів не дає. На тлі цього виникають дискусії про необхідність чіткого маркування ШІ-контенту, адже музика, написана людиною, несе емоційний відбиток і власну цінність, на відміну від автоматизованих реміксів.
Все більше користувачів зіштовхуються з питанням прозорості створення контенту на платформах, і галузь музики вже гостро потребує нових інструментів для ідентифікації штучної творчості, вважають користувачі.