ШІ-група стала популярною в Spotify

Новий гурт The Velvet Sundown з'явився на Spotify цього місяця та вже зібрав понад пів мільйона слухачів. Насправді жодного реального гурту не існує – всі композиції створила нейромережа. Менш ніж за місяць The Velvet Sundown випустили одразу два альбоми: "Floating On Echoes" та "Dust and Silence". Третій альбом має вийти вже за два тижні. Музика гурту нагадує класичний рок з насиченим ехо та автотюном. На перший погляд, за стилістикою цю музику не відрізнити від живих виконавців, але послухавши кілька треків поспіль, легко помітити "штучну" шаблонність, повідомляє 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

Дивіться також Штучний інтелект Microsoft діагностує складні медичні випадки в чотири рази краще, ніж люди

Користувачі почали сумніватись у реальності гурту, звертаючи увагу на відсутність інформації про учасників у мережі. Серед учасників The Velvet Sundown значаться четверо вигаданих персон, яких не знайти ніде, окрім сторінок у соцмережах і на стрімінгах. Треки активно додаються до користувацьких плейлистів, що і пояснює швидке зростання аудиторії.

Коли спільнота вперше запідозрила використання ШІ, гурт мав близько 300 тисяч слухачів, а менше ніж за тиждень цей показник перевищив 500 тисяч.

Instagram-акаунт The Velvet Sundown лише підтвердив штучність гурту: зображення явно згенеровані, у них легко впізнається стиль ChatGPT. На "фото" помітні типові "ляпи" генеративної графіки – невідповідності, зайві елементи, розташування речей там, де їх не повинно бути тощо.

The Velvet Sundown не єдиний подібний проєкт. В мережі вже відомо щонайменше про один схожий випадок, коли ШІ-групу The Devil Inside, яка випустила десять альбомів за два роки, помітили й активно слухали, не підозрюючи, що це ШІ.

Цікаво, що композиції цих гуртів часто містять однакові мотиви, що свідчить про повторюваність у роботі генеративних моделей.

Моральна дилема

Spotify не зобов'язує розкривати інформацію про те, чи створений трек штучним інтелектом. Наприклад, Deezer позначає подібні композиції як ШІ-генеровані, а Spotify таких маркерів не дає. На тлі цього виникають дискусії про необхідність чіткого маркування ШІ-контенту, адже музика, написана людиною, несе емоційний відбиток і власну цінність, на відміну від автоматизованих реміксів.

Все більше користувачів зіштовхуються з питанням прозорості створення контенту на платформах, і галузь музики вже гостро потребує нових інструментів для ідентифікації штучної творчості, вважають користувачі.