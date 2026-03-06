Ученые обнаружили неизвестных ранее существ в очень неожиданном месте

Ученые впервые зафиксировали существование нового типа животных в отложениях Большого Соленого озера в американском штате Юта. Микроскопические круглые черви жили между частицами ила и кристаллами соли, оставаясь незамеченными несмотря на десятилетия исследований этого необычного водоема.

Берега Большого Соленого озера в штате Юта на первый взгляд кажутся почти безжизненными. Вдоль воды простираются широкие участки соляного ила, а поверхность озера выглядит спокойной и почти пустой. Из-за чрезвычайно высокой солености эта среда долгое время считалась биологически простой. Об этом пишет Dailygalaxy.

Какую новую форму жизни нашли в сверхсоленом озере?

Ученые десятилетиями описывали экосистему озера как такую, где выживает лишь ограниченное количество видов. Основную часть живых организмов представляют два хорошо известных жителя. Первый – это мелкие рачки Artemia franciscana, которых обычно называют соляными креветками. Они образуют огромные сезонные скопления в воде. Второй – это соляные мухи, личинки которых развиваются в плотных темных массах вдоль береговой линии.

Вместе эти виды поддерживают миллионы перелетных птиц, для которых озеро является важным местом отдыха и питания во время миграций.

Впрочем, как выяснилось, под поверхностью ила существовала еще одна форма жизни, которую раньше никто не замечал.

Исследователи, анализировавшие образцы донных отложений, обнаружили микроскопических круглых червей. Они принадлежат к группе нематод – одного из самых распространенных типов животных на планете. Эти организмы прятались между зернами ила и кристаллами соли в донном слое озера.

Открытие сделала команда Университета Юты под руководством биолога Байрона Адамса, который исследует микроскопических животных, способных выживать в экстремальных условиях. Ученые взяли несколько образцов донных отложений в разных частях озера и проанализировали их в лаборатории.

Под микроскопом исследователи увидели тонких нитевидных червей длиной лишь долю миллиметра. Генетический анализ подтвердил, что это нематоды – организмы, которые встречаются почти во всех экосистемах мира, от почв и океанов до подземных сред.

Несмотря на их глобальную распространенность, ранее никто не подтверждал существование нематод именно в Большом Соленом озере. Считалось, что столь высокая концентрация соли может быть слишком сложной для выживания многих животных.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Journal of Nematology. В работе описано несколько типов круглых червей, обитающих в донных отложениях озера, в частности новый вид Diplolaimelloides woaabi.

Жизнь в этой среде связана с серьезными вызовами. В некоторых частях озера концентрация соли в воде в несколько раз превышает уровень солености океана. Такие условия нарушают водный баланс клеток, из-за чего большинство организмов не способны там существовать.

Животные, которые все же выживают в таких условиях, имеют специальные адаптации. Например, соляные креветки регулируют уровень соли в своем организме и питаются микроскопическими водорослями. Соляные мухи проходят стадию личинки в густых береговых слоях, где питаются бактериями и водорослями.

Нематоды занимают другую нишу. Они не плавают в открытой воде, а обитают непосредственно в донных отложениях. Там они двигаются сквозь микроскопические промежутки между частицами ила.

В этих микросредах накапливается органическое вещество и большое количество микробов. Предположительно, именно бактериями, микроводорослями и остатками органического материала и питаются эти черви.

Во время детального анализа ученые заметили, что нематоды в образцах встречались не поодиночке. В нескольких пробах их было достаточно много, что свидетельствует о стабильной популяции, а не случайное появление.

Кроме того, исследователи обнаружили несколько различных типов круглых червей. Это означает, что к условиям озера смогли адаптироваться сразу несколько видов, которые могут занимать различные экологические ниши в донной среде.

Нематоды играют важную роль во многих экосистемах. Они питаются микроорганизмами и помогают разлагать органические остатки, что способствует переработке питательных веществ. Их движение также перемешивает тонкие слои донных отложений, влияя на распределение кислорода и питательных веществ.

Тот факт, что эти организмы существуют в Большом Солёном озере, свидетельствует о более сложных экологических процессах под его дном, чем считалось ранее.

В течение десятилетий описание экосистемы озера базировалось преимущественно на видимых организмах, которые обитают в воде или у берегов. Обнаружение нематод показало, что в осадочных слоях существует скрытая часть биоразнообразия.

Ученые отмечают, что дальнейшие исследования донных отложений могут открыть еще больше неизвестных микроскопических видов. Во многих экстремальных средах часто формируются уникальные организмы, которые эволюционировали для выживания в сложных химических условиях.