Microsoft Edge получит функцию перевода и дублирования видео в реальном времени

Microsoft намерена в корне изменить способ потребления пользователями видеоконтента в Интернете благодаря революционной функции в своем браузере Edge. Ее презентовали недавно на конференции Build в Сиэтле. Уже вскоре браузер предложит перевод и дубляж видео на таких платформах, как YouTube, LinkedIn и Coursera, в режиме реального времени.

Эта новая функция, основана на передовом искусственном интеллекте, обеспечит бесперебойный перевод и субтитры во время просмотра видео, повышая доступность и понимание на разных языках, информирует 24 Канал.

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Как это будет работать

Во время конференции Microsoft сообщила, что новая функция сначала будет поддерживать переводы с испанского на английский, а также с английского на несколько других языков, в частности немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский.

Кроме видеоплатформ, Microsoft Edge расширит возможности перевода в реальном времени на разговорный контент на крупных новостных веб-сайтах, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg.

EDGE получит больше ИИ функций

Эта функция призвана не только помочь преодолеть языковые барьеры, но и помочь людям с недостатками слуха, генерируя автоматические субтитры, что делает контент более инклюзивным.

Функция перевода в реальном времени является частью более широкого набора функциональных возможностей Edge на основе искусственного интеллекта, расширенного благодаря интеграции с Copilot.

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Сейчас Edge может обобщать видеоконтент YouTube, хотя он полагается на уже существующие транскрипции видео. Новое обновление имеет целью еще больше улучшить пользовательский опыт, потенциально введя в будущем создание текстовых аннотаций для видео.