Это событие в прямом эфире не транслировали. Однако приглашенные журналисты имели возможность увидеть все собственными глазами. Кроме обновлений линейки Surface, Microsoft сделала несколько важных объявлений, связанных с ИИ и новой эрой ПК в партнерстве с Lenovo, Asus, Dell и другими брендами.

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Запуск компьютеров Copilot Plus

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла рассказал, что Microsoft "приносит волну искусственного интеллекта на ПК", и это включает новую категорию компьютеров под названием Copilot Plus. Это какое-то конкретное устройство или программа. Это видение будущего компьютеров, каким оно есть в представлении Microsoft.

Эти устройства, которые будут выпускаться разными компаниями, оснащаются процессорами Snapdragon X Elite и Plus на базе Arm от Qualcomm, а позже будут оснащены чипами Intel и AMD. Чипы имеют нейронные процессоры (NPU), предназначенные для работы новых функций искусственного интеллекта в Windows 11. В результате, Microsoft заявляет, что компьютеры Copilot Plus работают на 58% быстрее, чем MacBook Air M3.

Чтобы претендовать на статус компьютера Copilot+, система должна иметь нейронный процессор с производительностью не менее 40 TOPs (триллионов операций в секунду), а также 16 гигабайт оперативной памяти и по меньшей мере 256 гигабайт памяти для хранения данных. Это нужно для того, чтобы компьютер мог запускать генеративные процессы ИИ локально, а не через облако.

Анонс Copilot Plus: видео

Microsoft заявляет, что полностью переосмыслила компьютер с Windows, чтобы он работал на новой инфраструктуре, которая объединяет CPU, GPU и NPU. Для этого компания сотрудничает с несколькими партнерами, среди которых производители микросхем AMD, Intel и Qualcomm, а также производители ноутбуков. Свои ноутбуки Copilot+ уже анонсировали Lenovo, Dell, Acer, Asus и HP.

Новые модели Surface

Несколько месяцев назад Microsoft представила новые бизнес-устройства Surface, а сейчас уже появились последние потребительские модели. Конечно, это одни из первых компьютеров с поддержкой Copilot+.

Новый ноутбук Surface Laptop имеет более тонкие рамки и чипсет Snapdragon X Elite от Qualcomm. Он доступен в размерах 13,8 и 15 дюймов. Microsoft заявляет, что он на 86% быстрее Surface Laptop 5 прошлого поколения и имеет до 32 гигабайта оперативной памяти и до 1 терабайта твердотельного накопителя.

Переход на архитектуру Arm должен помочь сделать ноутбук более энергоэффективным. Microsoft заявляет, что 15-дюймовая модель будет работать до 22 часов на одном заряде при воспроизведении видео локально и до 15 часов при активном просмотре веб-страниц.

Цена Surface Laptop стартует от 999 долларов, а продажи начнутся с 18 июня.



Surface Laptop / Фото Microsoft

Между тем Surface Pro впервые будет иметь невероятный OLED-дисплей. Отмечается, что он на 90% быстрее, чем у предыдущего поколения. Вы получите до 14 часов воспроизведения локального видео на одном заряде. К сожалению, вы получите только два порта USB-C.

Версия с ЖК-экраном стартует от 1000 долларов и поставляется с чипом Snapdragon X Plus, 256 гигабайтами постоянной памяти и 16 гигабайтами оперативной памяти. Если вы хотите OLED-дисплей, цена начинается от 1 500 долларов.



Surface Pro / Фото Microsoft

Конечно, благодаря NPU во всех новых устройствах Copilot+, анонсированных сегодня, на борту есть множество функций на основе искусственного интеллекта. И многие из них происходит на устройстве, поэтому вам не придется ждать, пока данные попадут в облако, или платить за различные подписки

Если вам нужна физическая клавиатура, вам придется покупать ее отдельно. Новая клавиатура Flex Keyboard стоит 350 долларов, или 450 долларов, если вы хотите приобрести ее со стилусом Surface Pen.

Презентационный ролик Surface Pro: видео

Surface Pro Flex

Surface Pro Flex – это новая клавиатура для Surface Pro, которая добавляет улучшенную стабильность, лучшие тактильные ощущения и даже опцию жирного шрифта для дополнительной читабельности.

Клавиатура имеет знакомый дизайн, но с рядом настроек, которые делают ее более адаптивной и доступной, чем раньше. Опоры из углеродного волокна внутри обеспечивают большую стабильность, что является важным изменением, поскольку теперь клавиатуру Flex можно использовать, когда она полностью отсоединена от планшета Surface. Это означает, что вы можете располагать его по-разному, например, печатать на коленях, когда планшет лежит на соседнем столе. Кроме того, снизу появился новая выдвижная ножка, чтобы вы могли регулировать угол наклона клавиатуры, когда используете ее отсоединено.



Клавиатура Surface Pro Flex / Фото Microsoft

Тачпад Flex также на 14% больше, чем раньше, и оснащен технологией Precision Haptics от Microsoft, которая обеспечивает более детальную обратную связь и помогает людям с ограниченной подвижностью рук.

Для поддержки слабовидящих людей, клавиатура также будет доступна с опциональным жирным шрифтом клавиш.

Наконец, как и в предыдущих клавиатурах Microsoft, Flex имеет встроенный магнитный зарядный слот для стилуса Surface Slim Pen.

При этом важно отметить, что базовая цена клавиатуры Surface Pro Flex в 350 долларов США не включает перо, поэтому если вы захотите его приобрести, это увеличит общую сумму до 450 долларов США. К счастью, клавиатура Flex имеет обратную совместимость с Surface Pro 8 и Pro 9, поэтому вам не обязательно покупать новый планшет, если все, что вам нужно – это новая клавиатура.

Клавиатура Surface Pro Flex доступна для предварительного заказа уже сегодня в двух цветах (черный и ярко-сапфировый), а официальные продажи начнутся 18 июня.

Новая функция Recall отслеживает все, что вы делаете на компьютере

Одной из основных функций искусственного интеллекта, доступных в ПК Copilot Plus, является Recall. Корпорация описывает это как предоставление вашему компьютеру фотопамяти.

Новый инструмент запускается локально на вашем устройстве и регистрирует все, что вы делаете на компьютере, позволяя вам искать и извлекать содержимое, с которым вы взаимодействовали. Это позволяет восстановить любое, что вы ищете – разговор, который вы вели в таких программах, как Discord, или конкретный слайд PowerPoint, над которым работали.

Идея заключается в том, чтобы помочь вам найти что-то, с чем вы работали на своем компьютере в определенный момент в прошлом, используя подсказки на естественном языке. Например, если вы не можете вспомнить много деталей о красивом свитере с узором, который ранее видели в интернете, а теперь задумываетесь, не купить ли его, вы можете описать его с помощью текстового ввода или голоса, и Recall найдет его.

Демонстрация работы функции Recall: видео

Инструмент также может использовать электронную почту, документы и чаты, чтобы найти информацию, которую вы ищете. Microsoft заявляет, что данные, которые просматривает Recall, будут оставаться на вашем устройстве и не будут использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта.

Непонятно, насколько далеко будут достигать способности Recall и какой период деятельности будет запоминать функция. Поскольку многие люди используют компьютер в течение всего дня, записи о деятельности за длительные периоды должна занимать огромное количество места. Возможно, компания нашла какое-то другое решение для этого, но пока что об этом ничего не говорят.

Компания говорит, что для обработки данных Recall используются более 40 локальных мультимодальных малых языковых моделей, которые могут распознавать текст, изображения, видео и прочее. Recall использует семантические ассоциации для установления связей и может понимать и искать даже если ваши подсказки неточны и размыты.

Paint получает генератор изображений на основе ИИ

Microsoft Paint получает новые возможности для создания изображений благодаря инструменту под названием Cocreator. Работая на основе "алгоритмов диффузии", Cocreator может создавать изображения на основе текстовых подсказок, а также ваших собственных рисунков в программе Paint.

Компания уже некоторое время экспериментирует с созданием изображений с искусственным интеллектом в Paint, и ранние версии Cocreator были доступны для разработчиков и Windows Insiders с осени. Но с появлением компьютеров Copilot+ эта функция стала официальной.

Во время демонстрации на мероприятии Surface компания показала, как Cocreator сочетает ваши собственные рисунки с текстовыми подсказками для создания изображения. Также есть "ползунок креативности", который позволяет вам контролировать, насколько вы хотите, чтобы ИИ взял на себя часть работы по сравнению с вашим оригинальным искусством. Как отмечают в Microsoft, сочетание текстовых подсказок и ваших собственных мазков позволяет быстрее редактировать изображения. Это также может помочь обеспечить более точный рендеринг, чем тот, которого вы могли бы достичь только с помощью DALL-E или другого генератора.



Cocreator в Paint / Фото Microsoft

Новые интеграции Copilot в Windows 11

Microsoft расширяет возможности Copilot в Windows 11. Ассистент с искусственным интеллектом сможет давать советы в меню "Настройки", редактировать файлы в Проводнике или писать ответы на полученные сообщения.

Copilot также получает новую модель GPT-4o от OpenAI, что позволяет ИИ отвечать на вопросы на основе того, что вы видите на экране.

Windows 11 переработана для Arm

Поскольку чипы Qualcomm используют архитектуру Arm, это, конечно, означает, что Microsoft внедряет эту технологию для Windows 11. Преимущества чипов Qualcomm очевидны – они в целом предлагают улучшения с точки зрения эффективности, стоимости и времени автономной работы.

Предыдущие попытки Microsoft добиться успеха с Windows на базе Arm не дали результата. Предполагалось, что Surface Pro 9 на базе Arm выйдет еще в 2022 году, но этого не произошло. С тех пор Microsoft имела несколько лет, поэтому, возможно, она наконец выяснила, как максимально эффективно использовать Arm.

С этой целью Microsoft переделала Windows 11 с учетом ИИ и Arm. Теперь интерфейсы искусственного интеллекта встроены непосредственно в операционную систему. Windows 11 получит новое ядро и компилятор, а также эмулятор под названием Prism для запуска приложений x86 и x64. Prism работает на 20 процентов быстрее, чем предыдущий эмулятор Microsoft.