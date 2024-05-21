Цю подію в прямому ефірі не транслювали. Проте запрошені журналісти мали змогу побачити все на власні очі. Крім оновлень лінійки Surface, Microsoft зробила кілька важливих оголошень, пов’язаних із ШІ та новою ерою ПК у партнерстві з Lenovo, Asus, Dell та іншими брендами.

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Запуск комп'ютерів Copilot Plus

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла розповів, що Microsoft "приносить хвилю штучного інтелекту на ПК", і це включає нову категорію комп'ютерів під назвою Copilot Plus. Це якийсь конкретний пристрій чи програма. Це бачення майбутнього комп'ютерів, яким воно є в уявлені Microsoft.

Ці пристрої, які випускатимуться різними компаніями, оснащуються процесорами Snapdragon X Elite і Plus на базі Arm від Qualcomm, а пізніше будуть оснащені чипами Intel і AMD. Чипи мають нейронні процесори (NPU), призначені для роботи нових функцій штучного інтелекту в Windows 11. У результаті, Microsoft заявляє, що комп'ютери Copilot Plus працюють на 58% швидше, ніж MacBook Air M3.

Щоб претендувати на статус комп'ютера Copilot+, система повинна мати нейронний процесор з продуктивністю не менше 40 TOPs (трильйонів операцій в секунду), а також 16 гігабайтів оперативної пам'яті та щонайменше 256 гігабайтів пам'яті для зберігання даних. Це потрібно для того, щоб комп'ютер міг запускати генеративні процеси ШІ локально, а не через хмару.

Анонс Copilot Plus: відео

Microsoft заявляє, що повністю переосмислила комп'ютер з Windows, щоб він працював на новій інфраструктурі, яка об'єднує CPU, GPU і NPU. Для цього компанія співпрацює з кількома партнерами, серед яких виробники мікросхем AMD, Intel і Qualcomm, а також виробники ноутбуків. Свої ноутбуки Copilot+ вже анонсували Lenovo, Dell, Acer, Asus і HP.

Нові моделі Surface

Кілька місяців тому Microsoft представила нові бізнес-пристрої Surface, а зараз вже з'явилися останні споживчі моделі. Звісно, це одні з перших комп'ютерів з підтримкою Copilot+.

Новий ноутбук Surface Laptop має тонші рамки та чипсет Snapdragon X Elite від Qualcomm. Він доступний у розмірах 13,8 та 15 дюймів. Microsoft заявляє, що він на 86% швидший за Surface Laptop 5 минулого покоління і має до 32 гігабайти оперативної пам'яті та до 1 терабайта твердотільного накопичувача.

Перехід на архітектуру Arm має допомогти зробити ноутбук більш енергоефективним. Microsoft заявляє, що 15-дюймова модель працюватиме до 22 годин на одному заряді при відтворенні відео локально та до 15 годин при активному перегляді вебсторінок.

Ціна Surface Laptop стартує від 999 доларів, а продажі почнуться з 18 червня.



Surface Laptop / Фото Microsoft

Тим часом Surface Pro вперше матиме неймовірний OLED-дисплей. Зазначається, що він на 90% швидший, ніж у попереднього покоління. Ви отримаєте до 14 годин відтворення локального відео на одному заряді. На жаль, ви отримаєте лише два порти USB-C.

Версія з РК-екраном стартує від 1000 доларів і поставляється з чипом Snapdragon X Plus, 256 гігабайтами постійної пам'яті та 16 гігабайтами оперативної пам'яті. Якщо ви хочете OLED-дисплей, ціна починається від 1 500 доларів.



Surface Pro / Фото Microsoft

Звісно, завдяки NPU в усіх нових пристроях Copilot+, анонсованих сьогодні, на борту є безліч функцій на основі штучного інтелекту. І багато з них відбувається на пристрої, тому вам не доведеться чекати, поки дані потраплять у хмару, або платити за різні підписки

Якщо вам потрібна фізична клавіатура, вам доведеться купувати її окремо. Нова клавіатура Flex Keyboard коштує 350 доларів, або 450 доларів, якщо ви хочете придбати її зі стилусом Surface Pen.

Презентаційний ролик Surface Pro: відео

Surface Pro Flex

Surface Pro Flex – це нова клавіатура для Surface Pro, яка додає покращену стабільність, кращі тактильні відчуття та навіть опцію жирного шрифту для додаткової читабельності.

Клавіатура має знайомий дизайн, але з низкою налаштувань, які роблять її більш адаптивною та доступною, ніж раніше. Опори з вуглецевого волокна всередині забезпечують більшу стабільність, що є важливою зміною, оскільки тепер клавіатуру Flex можна використовувати, коли вона повністю від'єднана від планшета Surface. Це означає, що ви можете розташовувати його по-різному, наприклад, друкувати на колінах, коли планшет лежить на сусідньому столі. Крім того, знизу з'явилася нова висувна ніжка, щоб ви могли регулювати кут нахилу клавіатури, коли використовуєте її від'єднано.



Клавіатура Surface Pro Flex / Фото Microsoft

Тачпад Flex також на 14% більший, ніж раніше, і оснащений технологією Precision Haptics від Microsoft, яка забезпечує більш детальний зворотний зв'язок і допомагає людям з обмеженою рухливістю рук.

Для підтримки людей зі слабким зором, клавіатура також буде доступна з опціональним жирним шрифтом клавіш.

Нарешті, як і в попередніх клавіатурах Microsoft, Flex має вбудований магнітний зарядний слот для стилуса Surface Slim Pen.

При цьому важливо зазначити, що базова ціна клавіатури Surface Pro Flex у 350 доларів США не включає перо, тож якщо ви захочете його придбати, це збільшить загальну суму до 450 доларів США. На щастя, клавіатура Flex має зворотну сумісність з Surface Pro 8 і Pro 9, тому вам не обов'язково купувати новий планшет, якщо все, що вам потрібно — це нова клавіатура.

Клавіатура Surface Pro Flex доступна для попереднього замовлення вже сьогодні у двох кольорах (чорний та яскраво-сапфіровий), а офіційні продажі розпочнуться 18 червня.

Нова функція Recall відстежує все, що ви робите на комп'ютері

Однією з основних функцій штучного інтелекту, доступних у ПК Copilot Plus, є Recall. Корпорація описує це як надання вашому комп’ютеру фотопам’яті.

Новий інструмент запускається локально на вашому пристрої і реєструє все, що ви робите на комп'ютері, дозволяючи вам шукати та отримувати вміст, з яким ви взаємодіяли. Це дає змогу відновити будь-що, що ви шукаєте – розмову, яку ви вели в таких програмах, як Discord, чи конкретний слайд PowerPoint, над яким працювали.

Ідея полягає в тому, щоб допомогти вам знайти щось, з чим ви працювали на своєму комп'ютері в певний момент у минулому, використовуючи підказки природною мовою. Наприклад, якщо ви не можете пригадати багато деталей про гарний светр з візерунком, який раніше бачили в інтернеті, а тепер замислюєтеся, чи не купити його, ви можете описати його за допомогою текстового вводу або голосу, і Recall знайде його.

Демонстрація роботи функції Recall: відео

Інструмент також може використовувати електронну пошту, документи та чати, щоб знайти інформацію, яку ви шукаєте. Microsoft заявляє, що дані, які переглядає Recall, залишатимуться на вашому пристрої і не використовуватимуться для навчання моделей штучного інтелекту.

Незрозуміло, наскільки далеко сягатимуть здібності Recall і який період діяльності запам'ятовуватиме функція. Оскільки багато людей використовують комп'ютер протягом усього дня, записи про діяльність за тривалі періоди повинна займати величезну кількість місця. Можливо, компанія знайшла якесь інше рішення для цього, але поки що про це нічого не кажуть.

Компанія каже, що для обробки даних Recall використовуються понад 40 локальних мультимодальних малих мовних моделей, які можуть розпізнавати текст, зображення, відео та інше. Recall використовує семантичні асоціації для встановлення зв’язків і може розуміти й шукати навіть якщо ваші підказки неточні та розмиті.

Paint отримує генератор зображень на основі ШІ

Microsoft Paint отримує нові можливості для створення зображень завдяки інструменту під назвою Cocreator. Працюючи на основі "алгоритмів дифузії", Cocreator може створювати зображення на основі текстових підказок, а також ваших власних малюнків у програмі Paint.

Компанія вже деякий час експериментує зі створенням зображень зі штучним інтелектом у Paint, і ранні версії Cocreator були доступні для розробників та Windows Insiders з осені. Але з появою комп'ютерів Copilot+ ця функція стала офіційною.

Під час демонстрації на заході Surface компанія показала, як Cocreator поєднує ваші власні малюнки з текстовими підказками для створення зображення. Також є "повзунок креативності", який дозволяє вам контролювати, наскільки ви хочете, щоб ШІ взяв на себе частину роботи порівняно з вашим оригінальним мистецтвом. Як зазначають у Microsoft, поєднання текстових підказок і ваших власних мазків дає змогу швидше редагувати зображення. Це також може допомогти забезпечити більш точний рендеринг, ніж той, якого ви могли б досягти лише за допомогою DALL-E або іншого генератора.



Cocreator у Paint / Фото Microsoft

Нові інтеграції Copilot у Windows 11

Microsoft розширює можливості Copilot у Windows 11. Асистент зі штучним інтелектом зможе надавати поради в меню "Налаштування", редагувати файли у Провіднику або писати відповіді на отримані повідомлення.

Copilot також отримує нову модель GPT-4o від OpenAI, що дозволяє ШІ відповідати на запитання на основі того, що ви бачите на екрані.

Windows 11 перероблено для Arm

Оскільки чипи Qualcomm використовують архітектуру Arm, це, звісно, означає, що Microsoft впроваджує цю технологію для Windows 11. Переваги чипів Qualcomm очевидні – вони в цілому пропонують покращення з точки зору ефективності, вартості та часу автономної роботи.

Попередні спроби Microsoft домогтися успіху з Windows на базі Arm не дали результату. Передбачалося, що Surface Pro 9 на базі Arm вийде ще у 2022 році, але цього не сталося. З того часу Microsoft мала кілька років, тож, можливо, вона нарешті з'ясувала, як максимально ефективно використовувати Arm.

З цією метою Microsoft переробила Windows 11 з урахуванням ШІ та Arm. Тепер інтерфейси штучного інтелекту вбудовані безпосередньо в операційну систему. Windows 11 отримає нове ядро і компілятор, а також емулятор під назвою Prism для запуску додатків x86 і x64. Prism працює на 20 відсотків швидше, ніж попередній емулятор Microsoft.