Сколько стоят все новые модели iPhone 17
- Apple представила четыре новые модели iPhone 17: базовый, Pro, Pro Max, и iPhone Air с ценами от 799 до 1999 долларов в зависимости от модели и объема памяти.
- Предзаказы стартуют 12 сентября, продажи начнутся 19 сентября.
Apple только что представила четыре новых смартфона: базовый iPhone 17, версии Pro и Max, а также, как и ожидалось, совершенно новый iPhone Air. Компания традиционно назвала цены на каждое устройство.
Сколько стоят новые iPhone 17?
Цена iPhone 17 начинается от 799 долларов, iPhone Air – от 999 долларов, а iPhone 17 Pro – от 1099 долларов. Для iPhone 17 Pro Max будет доступна конфигурация с 2 ТБ памяти, пишет 24 Канал.
Очевидно, что не каждый вариант будет стоить столько, ведь конечная стоимость зависит от объема памяти.
Цена iPhone 17
Этот смартфон доступен с 256 или 512 гигабайтами памяти.
- За первую версию, как уже отмечалось, придется выложить 799 долларов.
- За вторую – 999 долларов.
Стоит отметить, что эти цены указаны для США и до налогообложения, которое в каждом штате разное. В Украине цены будут совсем другими.
Цена iPhone 17 Pro и Pro Max
iPhone 17 Pro и Pro Max выходят с 256 гигабайтами, 512 гигабайтами и 1 терабайтом памяти. Но для версии Max есть еще и 2 терабайта, что, очевидно, обойдется очень недешево.
iPhone 17 Pro:
- 1099 долларов за 256 гигабайт.
- 1299 долларов за 512 гигабайт.
- 1499 долларов за 1 терабайт.
iPhone 17 Pro Max:
- 1199 долларов за 256 гигабайт.
- 1399 долларов за 512 гигабайт.
- 1599 долларов за 1 терабайт.
- И бешеные 1999 долларов за 2 терабайта.
Цена iPhone 17 Air
Смартфон будет иметь 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт памяти.
- За 256 гигабайт – 999 долларов.
- За 512 гигабайт – 1199 долларов.
- 1 терабайт – 1933 долларов.
Все устройства будут доступны для предзаказа с 12 сентября, а в продажу поступят 19 сентября.
