Скільки коштують усі нові моделі iPhone 17
- Apple представила чотири нові моделі iPhone 17: базовий, Pro, Pro Max, та iPhone Air з цінами від 799 до 1999 доларів залежно від моделі та обсягу пам'яті.
- Передзамовлення стартують 12 вересня, продажі почнуться 19 вересня.
Apple щойно представила чотири нові смартфони – базовий iPhone 17, версії Pro та Max, а також, як і очікувалось, абсолютно новий iPhone Air. Компанія традиційно назвала ціни на кожен пристрій.
Скільки коштують нові iPhone 17?
Ціна iPhone 17 починається від 799 доларів, iPhone Air – від 999 доларів, а iPhone 17 Pro – від 1099 доларів. Для iPhone 17 Pro Max буде доступна конфігурація з 2 ТБ пам'яті, пише 24 Канал.
Очевидно, що не кожен варіант буде коштувати стільки, адже кінцева вартість залежить від обсягу пам'яті.
Ціна iPhone 17
Цей смартфон доступний з 256 або 512 гігабайтами пам'яті.
- За першу версію, як уже зазначалося, доведеться викласти 799 доларів.
- За другу – 999 доларів.
Варто зазначити, що ці ціни вказані для США і до оподаткування, яке у кожному штаті різне. В Україні ціни будуть зовсім іншими.
Ціна iPhone 17 Pro і Pro Max
iPhone 17 Pro та Pro Max виходять з 256 гігабайтів, 512 гігабайтів та 1 терабайтом пам'яті. Але для версії Max є ще й 2 терабайти, що, очевидно, обійдеться дуже недешево.
iPhone 17 Pro:
- 1099 доларів за 256 гігабайтів.
- 1299 доларів за 512 гігабайтів.
- 1499 доларів за 1 терабайт.
iPhone 17 Pro Max:
- 1199 доларів за 256 гігабайтів.
- 1399 доларів за 512 гігабайтів.
- 1599 доларів за 1 терабайт.
- І скажені 1999 доларів за 2 терабайти.
Ціна iPhone 17 Air
Смартфон матиме 256 гігабайтів, 512 гігабайтів та 1 терабайт пам'яті.
- За 256 гігабайтів – 999 доларів.
- За 512 гігабайтів – 1199 доларів.
- 1 терабайт – 1933 доларів.
Усі пристрої будуть доступні для передзамовлення з 12 вересня, а в продаж надійдуть 19 вересня.
Читайте про всі характеристики, функції та особливості нової лінійки:
- iPhone 17 – нарешті 120 герців і цікава функція фронтальної камери.
- iPhone 17 Air – найтонший в історії смартфон від Apple.
- iPhone 17 Pro і Pro Max – редизайн, алюмінієвий корпус та чудові камери.