Apple щойно представила чотири нові смартфони – базовий iPhone 17, версії Pro та Max, а також, як і очікувалось, абсолютно новий iPhone Air. Компанія традиційно назвала ціни на кожен пристрій.

Скільки коштують нові iPhone 17?

Ціна iPhone 17 починається від 799 доларів, iPhone Air – від 999 доларів, а iPhone 17 Pro – від 1099 доларів. Для iPhone 17 Pro Max буде доступна конфігурація з 2 ТБ пам'яті, пише 24 Канал.

Очевидно, що не кожен варіант буде коштувати стільки, адже кінцева вартість залежить від обсягу пам'яті.

Ціна iPhone 17

Цей смартфон доступний з 256 або 512 гігабайтами пам'яті.

За першу версію, як уже зазначалося, доведеться викласти 799 доларів.

За другу – 999 доларів.

Варто зазначити, що ці ціни вказані для США і до оподаткування, яке у кожному штаті різне. В Україні ціни будуть зовсім іншими.

Ціна iPhone 17 Pro і Pro Max

iPhone 17 Pro та Pro Max виходять з 256 гігабайтів, 512 гігабайтів та 1 терабайтом пам'яті. Але для версії Max є ще й 2 терабайти, що, очевидно, обійдеться дуже недешево.

iPhone 17 Pro:

1099 доларів за 256 гігабайтів.

1299 доларів за 512 гігабайтів.

1499 доларів за 1 терабайт.

iPhone 17 Pro Max:

1199 доларів за 256 гігабайтів.

1399 доларів за 512 гігабайтів.

1599 доларів за 1 терабайт.

І скажені 1999 доларів за 2 терабайти.

Ціна iPhone 17 Air

Смартфон матиме 256 гігабайтів, 512 гігабайтів та 1 терабайт пам'яті.

За 256 гігабайтів – 999 доларів.

За 512 гігабайтів – 1199 доларів.

1 терабайт – 1933 доларів.

Усі пристрої будуть доступні для передзамовлення з 12 вересня, а в продаж надійдуть 19 вересня.

