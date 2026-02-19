Сокровища под ногами: как средневековые реликвии годами использовали для ремонта

В историческом центре Толедо во время реставрации частного дома археологи обнаружили 35 расписанных деревянных панелей XIII–XIV веков. Находка проливает свет на придворную жизнь, культуру и политику средневекового города и уже стала частью музейной экспозиции.

Открытие произошло на улице Bajada del Pozo Amargo в квартале Канонигос в городе Толедо, неподалеку от Толедский собор. Во время реставрации частного дома, проходившей под археологическим наблюдением, рабочие выяснили, что старинные панели были повторно использованы как элементы конструкции пола. Об этом пишет Heritagedaily.

Что рассказывают панели о средневековом Толедо?

Речь идет о 35 полихромных деревянных панелях, датированных XIII–XIV веками. Они происходят со времен правления королей Альфонсо X, Санчо IV и Фернандо IV. Изображения на панелях включают сцены мудрости, придворной жизни и военных событий.

Среди персонажей – философы, шляхтичи, монархи, рыцари и ученые. Такие сюжеты позволяют глубже понять интеллектуальную и политическую атмосферу средневекового Толедо, который в тот период был важным культурным и административным центром.

О находке официально объявили во время открытия выставки "What the City Hides: Images of the Medieval Court of Toledo" в Национальном археологическом музее. Экспозиция посвящена скрытым страницам истории города и демонстрирует новые археологические материалы.

Сейчас панели хранятся в фондах Музея Санта-Крус в Толедо. Их исследовали и законсервировали в рамках более широкой программы интеграции археологических открытий в культурную жизнь города.

Как пишет tsn.ua, выставка сопровождается образовательными и научными мероприятиями,, которые помогают вписать найденные панели в контекст истории средневекового Толедо.

Это открытие состоялось на фоне активных инвестиций правительства региона Кастилия-Ла-Манча в сохранение культурного наследия. Программы охватывают археологические раскопки, реставрацию исторических зданий и произведений искусства, модернизацию музеев и приобретение объектов исторической ценности.

Находка под частным домом показывает, что история Толедо до сих пор скрывает неожиданные артефакты, способные дополнить представление о жизни города в эпоху средневековых королей.