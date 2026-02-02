Похоже, производители нашли способ бороться с ростом цен на оперативную память

Цены на оперативную память за последний год резко выросли из-за бума искусственного интеллекта и спроса со стороны дата-центров. Это ударило по производителям ПК и конечным покупателям. В то же время отраслевые источники указывают, что худшая фаза подорожания RAM, вероятно, уже позади.

Последние месяцы пользователи ПК и ноутбуков наблюдали резкое подорожание оперативной памяти. По масштабам этот процесс напоминает ситуацию с видеокартами во время криптобума, однако причины другие. Основным драйвером стал взрывной спрос на память для AI-датацентров, что привело к дефициту чипов и стремительному росту цен. Об этом пишет Slash Gear.

Действительно ли цены на RAM перестали расти?

Больше всего от этого выиграли производители памяти, которые получили рекордные прибыли. В то же время бренды ноутбуков и ПК вынуждены были закупать RAM по завышенным ценам и перекладывать эти расходы на покупателей. В результате ноутбуки и компьютеры подорожали даже в массовых конфигурациях.

Несмотря на ожидания длительного роста, представитель Intel заявил, что ситуация может быть не такой драматичной. Старший директор по продуктовому менеджменту Intel Ниш Нилалоджанан в комментарии Tom's Guide объяснил, что большинство производителей ноутбуков имеют запасы оперативной памяти на 9–12 месяцев. Часть компаний уже оплатила RAM для моделей, запланированных на 2026 год, что снижает риск новых резких скачков цен в ближайшей перспективе.

Масштабы подорожания RAM в 2025 году были значительными. По данным PcPartPicker, цены на модули менялись буквально за недели. Например, комплект G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 объемом 64 ГБ подорожал с приблизительно 220 долларов в сентябре до более 700 долларов в декабре, а впоследствии превысил 900 долларов. При этом похожая динамика наблюдалась и в более доступном сегменте. Базовые комплекты DDR5, которые ранее стоили около 100 долларов, кое-где возрастали в цене втрое.

Производители ноутбуков также были вынуждены реагировать. В декабре несколько крупных брендов подтвердили повышение цен. Dell увеличила стоимость коммерческих ноутбуков и десктопов с 32 ГБ RAM на 130–230 долларов. Asus объявила о подорожании в начале 2026 года, а Framework в течение 2025 года дважды пересматривала цены.

Однако свежие данные свидетельствуют об определенной стабилизации. После непрерывного роста с третьего квартала 2025 года до середины января 2026 года цены на RAM выровнялись. По статистике PcPartPicker, это касается большинства массовых конфигураций – от DDR4-3200 до DDR5-5200. Дальнейший рост фиксируется лишь в узком сегменте высокопроизводительных модулей DDR5-5600 и DDR5-6000, но темпы уже значительно медленнее.

Эксперты отмечают, что решающим фактором станет вторая половина 2026 года. Именно в третьем квартале 2025 года цены начали расти агрессивнее, и подобный сценарий теоретически может повториться. В то же время производители памяти наращивают мощности, а компании внимательнее подходят к планированию закупок.

Даже если возвращение к уровню середины 2025 года займет время, текущая стабилизация выглядит позитивным сигналом для рынка. Для производителей ПК и покупателей ноутбуков в 2026 году это может означать постепенное облегчение ценового давления, хотя оперативная память все еще остается дорогим компонентом.