Канадец девять часов фотографировал ночное небо – результат удивил даже опытных астрономов

Астрофотограф из Канады создал детализированный снимок знаменитой цепи Маркаряна – области неба, где сотни миллиардов звезд образуют гигантские космические структуры. В центре кадра оказалась пара галактик, которую астрономы называют "Глазами".

Астрофотограф Рональд Брехер опубликовал масштабное изображение цепи Маркаряна – известной группы галактик в пределах скопления Девы, рассказывает Space.com. Эта область расположена между созвездиями Льва и Девы и давно считается одной из самых эффектных целей для наблюдений весеннего неба.

Что скрывают "Глаза" Маркаряна?

Особое внимание на фотографии привлекает пара галактик NGC 4438 и NGC 4435. Из-за характерной формы их называют "Глазами" или "Глазами Маркаряна". Сам Брехер отметил, что именно эта часть кадра отличается необычной детализацией и цветами.

Галактики цепи Маркаряна / Фото Рональда Брехера

По словам астрофотографа, вокруг галактик хорошо заметны потоки пыли, газа и звезд, которые буквально "растягиваются" под действием гравитации. Это следствие взаимодействия двух соседних галактик, постепенно деформирующих друг друга. Такие процессы способны разрушать спиральные структуры и менять форму галактик в течение миллионов лет.

Справа от "Глаз" на снимке видны еще две яркие эллиптические галактики – M84 и M86. Их открыл французский астроном Шарль Мессье в 1781 году, как утверждает NASA. Сегодня они остаются одними из самых популярных объектов для любительских наблюдений.

Как создавалось фото?

Для создания снимка Брехер использовал телескоп Skywatcher Esprit 120, астрономическую камеру и набор специальных фильтров. Съемка длилась с 17 по 27 апреля в канадском городе Гвелф. После этого астрофотограф объединил более девяти с половиной часов световых данных, чтобы получить финальное изображение.

Что мы знаем о цепи Маркаряна?

Цепь Маркаряна является лишь небольшой частью огромного скопления Девы, которое, по оценкам астрономов, содержит около 2000 галактик. Саму структуру назвали в честь армянского астрофизика Бенджамина Маркаряна, который обнаружил, что эти галактики движутся через космос как связанная система.

Найти цепь Маркаряна на небе можно весной. Для этого сначала нужно отыскать созвездие Льва и яркую звезду Денебола, которая обозначает хвост "небесного льва". Далее следует ориентироваться на звезду Виндемиатрикс в созвездии Девы. Цепь галактик расположена примерно посередине между ними и доступна для наблюдений через телескоп с зеркалом около 15 сантиметров.

Что "рассказывают" такие снимки об эволюции галактик?

Подобные фотографии имеют для астрономов не только эстетическую ценность. Они помогают понять, как галактики меняются на протяжении миллиардов лет, взаимодействуют друг с другом и даже формируют новые звезды.

Одним из главных "следов" эволюции являются так называемые приливные хвосты – длинные потоки газа, пыли и звезд, которые возникают во время гравитационного взаимодействия галактик. Именно такие структуры можно увидеть во многих известных системах, включая "Глаза Маркаряна". Астрономы считают их прямыми доказательствами того, что галактики пережили столкновения или сближения.

С помощью телескопов вроде Hubble и James Webb исследователи могут буквально "читать" историю этих космических столкновений. Например, новые инфракрасные снимки Webb показали, что во время взаимодействия галактик ударные волны и гравитационные деформации способны запускать масштабное рождение новых звезд в скрытых облаках газа, рассказывает NASA.

Такие процессы играют ключевую роль в развитии галактик. Ученые считают, что большие галактики вроде Млечного Пути формировались именно через многочисленные слияния меньших систем в ранней Вселенной. У NASA отмечают, что подобные "космические столкновения" были обычным явлением в молодой Вселенной и во многом определили современный вид галактик.

Кроме того, наблюдения за такими структурами помогают астрономам понять, как меняется скорость образования звезд. Некоторые столкновения вызывают настоящие "звездные бури", когда новые светила рождаются значительно быстрее, чем в спокойных галактиках. В отдельных случаях, как указано в этих научных работах, в приливных хвостах могут даже формироваться новые карликовые галактики.