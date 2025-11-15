Небо в эти выходные: что интересного стоит наблюдать в субботу, 15 ноября

В ближайшие дни ночное небо подарит несколько интересных астрономических явлений для наблюдателей. В частности, можно будет увидеть редкого гостя из пояса астероидов, а также один из самых известных метеорных потоков года, условия для наблюдения за которым будут почти идеальными.

Что можно будет увидеть на ночном небе 15 ноября?

В ночь на субботу, 15 ноября, любители астрономии смогут отыскать карликовую планету Цереру. Это самый большой объект в главном поясе астероидов, который сейчас путешествует по созвездию Кита, пишет 24 Канал со ссылкой на Astronomy.

Хотя она взойдет над горизонтом в 16:05, до полной темноты вы не сможете ее увидеть. Лучшее время для поисков наступит после 21:00, когда Церера поднимется значительно выше над горизонтом, а небо будет полностью темным. Ориентиром будет служить яркий Сатурн, доминирующий в этом участке неба. Церера будет находиться слева от него.



Небо 15 ноября в 21:00 / Скриншот 24 Канала

Чтобы найти Цереру с помощью телескопа, сначала отыщите звезду Иота Кита, расположенную примерно на 9,5 градуса к юго-востоку от Сатурна.

Оттуда нужно сместиться еще на 2,7 градуса на юго-восток. Там вы увидите двойную звезду HD 2447.

Чуть более яркая Церера этой ночью будет находиться примерно в 4,5 угловых минуты к юго-востоку от этой пары.

Если вернуться к наблюдениям следующим вечером, можно будет заметить, как карликовая планета сместилась на северо-запад.

Как можно увидеть на скриншоте выше, также в поле зрения в это время окажется комета C/2025 R2 (SWAN), Нептун и метеорный поток Южные Тауриды. Хотя пик Таурид прошел еще 5 ноября, по данным EarthSky, наблюдать их можно будет еще до 20 ноября.

Главная прелесть вечера

Но самым главным зрелищем 15 ноября станет метеорный поток Леониды, который будет находиться за два дня до своего пика. Нынешние условия для наблюдений являются исключительно благоприятными. Луна будет находиться в фазе новолуния с минимальным освещением, поэтому ее свет не будет мешать видеть даже самые слабые метеоры. Пик активности ожидается в промежутке между полуночью и рассветом 17 ноября, когда Земля будет проходить сквозь плотную часть обломков кометы 55P/Темпель-Туттля, но видеть метеоры можно еще шестого числа. При хороших условиях можно будет увидеть около 15 метеоров в час.

Эти метеоры известны своей чрезвычайной скоростью – около 70 километров в секунду. Влетая в атмосферу, мелкие частицы камней и льда сгорают, превращаясь в яркие вспышки, а иногда и на так называемые "огненные шары", оставляющие на небе длинные световые следы. Хотя радиант потока, то есть точка, из которой визуально вылетают метеоры, находится в созвездии Льва, "падающие звезды" будут заметны по всему небу. В Украине созвездие Льва появится над горизонтом около 23:00 на северо-востоке.

Для наблюдений не требуется специальное оборудование вроде телескопа, который лишь ограничивает поле зрения. Лучше всего найти место подальше от городских огней, дать глазам 20 минут привыкнуть к темноте и просто вглядываться в небо. Хотя Леониды в прошлом создавали грандиозные метеорные бури с тысячами метеоров в час, в этом году такого шоу не ожидается. Однако зрелище все равно обещает быть захватывающим.

Чуть западнее радианта Леонид можно будет разглядеть комету C/2025 K1 (ATLAS), наблюдаемая звездная величина которой составляет 9.6.