Первую частную миссию на Венеру отложили: ракета Neutron до сих пор не готова к полету

Первую в истории частную научную миссию по поиску следов жизни на Венере вынуждены перенести из-за задержки испытаний нового носителя. Ученые из Массачусетского технологического института и компания Rocket Lab ожидают полной готовности тяжелой ракеты Neutron.

Почему задерживается исторический старт к Венере

О переносе запуска сообщило издание Space.com. Изначально разработчики планировали дебют ракеты-носителя Neutron еще в 2024 году, однако ракета до сих пор не совершила свой первый полет с пускового комплекса Launch Complex 3 на острове Уоллопс в штате Вирджиния. Компания Rocket Lab по-прежнему проводит квалификационные испытания и программу приемок космического аппарата.

Мы называем себя миссиями Morning Star to Venus. Миссия Rocket Lab является первой в этой серии. Компания перенесла проект на ракету Neutron, и сейчас мы ждем готовности ракеты-носителя,

– говорит Сара Сигер, профессор планетологии Массачусетского технологического института.

Как устроен зонд для исследования облаков Венеры

Несмотря на вынужденную паузу с ракетой-носителем, сам космический аппарат и его научное оборудование уже полностью готовы к работе. Инженеры Rocket Lab создали корпус спускового аппарата, а специалисты Исследовательского центра НАСА имени Эймса изготовили теплозащитный экран HEEET. Этот защитный слой из плетеного материала выдерживает экстремальные температуры до 2 500 градусов Цельсия при входе в адскую атмосферу планеты.

NASA передало готовый теплозащитный экран компании Rocket Lab еще в марте 2025 года. Сейчас зонд находится в штаб-квартире компании в Лонг-Бич. Ключевым инструментом миссии станет автофлуоресцентный нефелометр (AFN), разработанный командой Сары Сигер. Прибор будет измерять отдельные частицы в облаках Венеры, определяя их размер, форму и химический состав в поисках органических молекул.

Оптимизм экспертов и будущие планы ученых

Ученые и инженеры спокойно относятся к задержке запуска, поскольку межпланетные проекты часто сталкиваются с подобными трудностями.

Путь космических исследований Солнечной системы редко бывает гладким. Поэтому нам следует ожидать задержек, особенно в случае частной миссии компании, которая сосредоточена на разработке ракет нового поколения и полете к относительно неисследованному месту назначения. Я по-прежнему возлагаю большие надежды на эту миссию и на ее роль в демонстрации возможностей частного предпринимательства в освоении космоса,

– добавил Пол Бирн, доцент кафедры наук о Земле, окружающей среде и планетах Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

В будущем команда ученых планирует отправить на Венеру дополнительные приборы, в частности, масс-спектрометр ORIGIN для идентификации сложных органических соединений, а также 5-метровый аэростат, способный летать в атмосфере планеты в течение одной земной недели. Исследователи убеждены, что высокоэрозионные и кислые облака Венеры могут скрывать условия, пригодные для существования бактериальной жизни.